Il mercato estivo dei principali campionati europei si è chiuso da pochi giorni e per i club è il momento di fare i conti e di mettersi alla prova sul campo per capire se investimenti e cessioni porteranno nella giusta direzione. Anche quello del 2026 è stato un mercato estivo ricco, con i club inglesi a fare la voce grossa e la Serie A che si è comunque difesa.

Come spiegato nell’editoriale del weekend su Calcio e Finanza, i club italiani hanno investito molto sui cartellini dei calciatori, ma con un occhio di riguardo per i bilanci e un impatto positivo (o di poco negativo) sui conti economici dell’esercizio 2026/27. Guardando però alle operazioni più onerose della sessione, l’Italia non è presente.