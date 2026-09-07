Il mercato estivo dei principali campionati europei si è chiuso da pochi giorni e per i club è il momento di fare i conti e di mettersi alla prova sul campo per capire se investimenti e cessioni porteranno nella giusta direzione. Anche quello del 2026 è stato un mercato estivo ricco, con i club inglesi a fare la voce grossa e la Serie A che si è comunque difesa.
Come spiegato nell’editoriale del weekend su Calcio e Finanza, i club italiani hanno investito molto sui cartellini dei calciatori, ma con un occhio di riguardo per i bilanci e un impatto positivo (o di poco negativo) sui conti economici dell’esercizio 2026/27. Guardando però alle operazioni più onerose della sessione, l’Italia non è presente.
Acquisti più costosi 2026 – La top 10 del mercato estivo
La top 10 delle cessioni con il valore più alto è un affare quasi esclusivamente inglese, con l’inserimento del solo Real Madrid, mentre il Barcellona si ferma ai piedi di questa classifica con l’acquisto di Gordon. Un tema – quello dei prezzi interni alla Premier League – affrontato anche da Calcio e Finanza nei giorni scorsi. L’Italia, da parte sua, è presente solo con Sandro Tonali, che rientra tra le dieci operazioni dal valore più alto della sessione.
Nel complesso, questi affari hanno mosso oltre 1,1 miliardi di euro in termini di cartellini, dai 145 milioni di euro di Enzo Fernandez (dal Chelsea al Manchester City), fino agli oltre 87 milioni di euro di Bruno Guimaraes, anche lui rimasto in Premier League ma con la maglia dell’Arsenal (dopo quella del Newcastle).
Di seguito, le cessioni più onerose della sessione dei trasferimenti che si è appena conclusa e la relativa agenzia (o l’agente) che ha curato l’operazione:
- Enzo Fernandez (dal Chelsea al Manchester City; Javier Pastore) – 145 milioni di euro
- Morgan Rogers (dall’Aston Villa al Chelsea; Foot Work Management) – 138 milioni di euro
- Elliott Anderson (dal Nottingham Forest al Manchester City; CAA Base) – 135 milioni di euro
- Bradley Barcola (dal PSG al Liverpool; Moussa Sissoko) – 125 milioni di euro
- Yan Diomande (dal Lipsia al Real Madrid; Roc Nations Sports) – 125 milioni di euro
- Sandro Tonali (dal Newcastle al Tottenham; Giuseppe Riso) – 108 milioni di euro
- Mateus Fernandes (dal Manchester City al Tottenham; Jorge Mendes) – 99 milioni di euro
- Hassan Bouaddi (dal Lille al Manchester City; padre di Bouaddi) – 95 milioni di euro
- Savinho (dal Manchester City al Tottenham; Federico Moraes) – 87,7 milioni di euro
- Bruno Guimaraes (dal Newcastle all’Arsenal; Giuliano Bertolucci) – 87,5 milioni di euro
Come si evince dalla graduatoria, sono addirittura sei i colpi che hanno superato i 100 milioni di euro e per entrare in classifica ne sono serviti più di 87. Tra chi è arrivato in tripla cifra c’è anche Sandro Tonali, che si è trasferito alla corte di De Zerbi al Tottenham sotto la regia della GR Sports dell’agente Giuseppe Riso.
Lo stesso procuratore – che dopo essersi affermato in Italia si sta ampliando anche all’estero, in particolare in Premier League – è stato protagonista dell’affare Ahanor, il calciatore italiano più giovane di sempre a essere acquistato da un club del massimo campionato inglese (per 48 milioni di euro). Una doppia operazione che ha mosso complessivamente 160 milioni.