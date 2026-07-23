Ufficiale, Luka Modric firma con il Milan per un'altra stagione

Luka Modric ha firmato il nuovo contratto con il Milan. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio dopo settimane di riflessioni da parte del centrocampista croato che a settembre compirà 41 anni.

«Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa – ha dichiarato Modric ai canali sociali del club rossonero –. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!».