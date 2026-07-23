Ufficiale, Luka Modric firma con il Milan per un'altra stagione

Luka Modric ha firmato il nuovo contratto con il Milan. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi pomeriggio dopo settimane di riflessioni da parte del centrocampista croato che a settembre compirà 41 anni.
«Sono felice di restare al Milan, un club in cui mi sono sentito il benvenuto e amato sin dal primo giorno. Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto è immensa – ha dichiarato Modric ai canali sociali del club rossonero –. Ci aspettano una nuova stagione e una nuova sfida: un progetto in cui credo e che mi motiva. Sono pronto a continuare a dare tutto per questa maglia e sono davvero orgoglioso di indossare ancora questi colori. Non vedo l’ora di tornare a San Siro e sentire il vostro ruggito. Ci vediamo presto, Forza Milan sempre!».
Si tratta di un nuovo contratto per Modric, visto che quello precedente firmato con il Milan è scaduto il 30 giugno scorso e conteneva la famosa clausola di rinnovo automatico in caso che entrambe le parti avessero voluto continuare. Causa il Mondiale, la fumata bianca è arrivata più tardi, anche se da lato rossonero, come dichiarato dal tecnico Ruben Amorim e dal patron Gerry Cardinale, c’è sempre stato grande ottimismo di vedere Modric al Milan anche nella stagione 2026/27.
Si tratta di un contratto annuale che legherà Modric al Milan fino al 30 giugno 2027 e si basa sulle stesse condizioni salariali di quello precedente. Infatti, il centrocampista croato, che si appresta a vivere molto probabilmente la sua ultima stagione da calciatore protagonista, percepirà sempre un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti, che incideranno al lordo sul bilancio 2026/27 del Milan per quasi 6,5 milioni.