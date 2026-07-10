Ora è ufficiale. Il Milan ha messo a segno il suo secondo colpo di mercato, acquistando il difensore Mario Gila dalla Lazio. «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34», si legge in una nota.
Il difensore nativo di Barcellona, dopo una breve parentesi nell’under 19 dell’Espanyol si è trasferito nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha militato per quattro anni tra il 2018 e il 2022 collezionando anche due apparizioni in prima squadra. Il trasferimento a Roma è avvenuto a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro versati nelle casse dei Blancos, che hanno però mantenuto il 50% sulla rivendita e incasseranno una quota del corrispettivo pagato dai rossoneri.
L’impatto dell’acquisto di Gila sui conti rossoneri
Ma quanto è stato pagato Gila? Come impatterà questa operazione sui conti del Milan? Secondo la stampa specializzata l’esborso per il cartellino dovrebbe essere di 28 milioni di euro di parte fissa, che equivalgono ad una quota di ammortamento annuale di 5,6 milioni di euro considerando l’orizzonte quinquennale del contratto (fino al 2031).
Va inoltre considerato l’impatto dello stipendio: l’iberico percepirà un salario netto di 5 milioni di euro, che equivalgono a 6,6 milioni di euro lordi considerando che, nonostante il trasferimento, il calciatore continuerà a usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Crescita. Il suo sbarco nel Belpaese è infatti avvenuto nel 2022 quando il provvedimento era ancora in vigore, con l’abolizione avvenuta nel gennaio 2024 che non comporta la decadenza dei benefici, che si applicano per almeno un quinquennio.
Gli effetti della misura sono inoltre prorogabili di altri cinque anni nell’ipotesi di acquisto di un immobile sul suolo italiano oppure in caso di minore a carico, condizione che ricorre per Mario Gila, diventato recentemente padre di due gemelli: fino al 2032 potrà contare sullo sconto fiscale se rimarrà in Italia.
Il confronto con i più costosi della rosa e la plusvalenza per la Lazio
Complessivamente l’operazione impatta sui conti rossoneri per 12,2 milioni di euro, che rendono Gila il terzo giocatore più costoso della rosa dopo il neoacquisto Gonçalo Ramos e Christopher Nkunku, che pesano rispettivamente 24 e 16,7 milioni di euro. Lo spagnolo si colloca su cifre sostanzialmente in linea a quelle di Rafael Leão e Youssouf Fofana, entrambi nell’intorno dei 12 milioni all’anno di impatto a bilancio.
L’altra faccia della medaglia dell’operazione è la plusvalenza messa a segno dalla Lazio. Il punto di partenza è la cifra di realizzo pari a 28 milioni di euro, che consentirà ai biancocelesti di mettere a referto una plusvalenza da 26,73 milioni di euro. Tuttavia, metà dell’importo incassato sarà destinato al Real Madrid, che come detto vantava il 50% sul prezzo di vendita. Il club biancoceleste verserà dunque 14 milioni di euro alle Merengues che entreranno nei costi, per un effetto positivo dall’operazione quantificabile in 12,73 milioni sul conto economico 2026/27.