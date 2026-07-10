Ora è ufficiale. Il Milan ha messo a segno il suo secondo colpo di mercato, acquistando il difensore Mario Gila dalla Lazio. «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34», si legge in una nota.

Il difensore nativo di Barcellona, dopo una breve parentesi nell’under 19 dell’Espanyol si è trasferito nel settore giovanile del Real Madrid, dove ha militato per quattro anni tra il 2018 e il 2022 collezionando anche due apparizioni in prima squadra. Il trasferimento a Roma è avvenuto a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro versati nelle casse dei Blancos, che hanno però mantenuto il 50% sulla rivendita e incasseranno una quota del corrispettivo pagato dai rossoneri.