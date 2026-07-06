Bilancio Milan 2026: la preview di Calcio e Finanza sui conti dei rossoneri

Il Milan ha chiuso la stagione 2025/2026 con un deludente quinto posto nella classifica di Serie A mancando per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Champions League. Un risultato che ha spinto la proprietà, il fondo RedBird di Gerry Cardinale, ad azzerare i vertici societari (a partire dal CEO Giorgio Furlani e dal ds Igli Tare) e tecnici (l’allenatore Massimilano Allegri), affidando la ricostruzione al nuovo ad Massimo Calvelli con Ruben Amorim come guida tecnica.

Ma se sul campo i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative dei tifosi, come è andato il Milan dal punto di vista economico nel 2025/2026?

Per provare a rispondere a questa domanda Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del bilancio del Milan al 30 giugno 2026, ricostruendo l’andamento delle principali voci del conto economico sulla base del bilancio 2024/2025, delle informazioni pubbliche disponibili, delle operazioni di mercato concluse e delle stime elaborate dalla redazione.

L’obiettivo dell’analisi, contenuta in un report scaricabile gratuitamente sulla piattaforma CF Pro, è offrire una fotografia quanto più accurata possibile della situazione economico-finanziaria del club rossonero.

Il report analizza l’evoluzione di ricavi e costi, approfondisce le dinamiche che hanno caratterizzato la stagione e stima il risultato netto dell’esercizio, offrendo anche uno sguardo alle prospettive del bilancio 2026/2027.