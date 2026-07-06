Bilancio Milan 2026: la preview di Calcio e Finanza sui conti dei rossoneri

Il Milan ha chiuso la stagione 2025/2026 con un deludente quinto posto nella classifica di Serie A mancando per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Champions League. Un risultato che ha spinto la proprietà, il fondo RedBird di Gerry Cardinale, ad azzerare i vertici societari (a partire dal CEO Giorgio Furlani e dal ds Igli Tare) e tecnici (l’allenatore Massimilano Allegri), affidando la ricostruzione al nuovo ad Massimo Calvelli con Ruben Amorim come guida tecnica.
Ma se sul campo i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative dei tifosi, come è andato il Milan dal punto di vista economico nel 2025/2026?
Per provare a rispondere a questa domanda Calcio e Finanza ha elaborato una preview esclusiva del bilancio del Milan al 30 giugno 2026, ricostruendo l’andamento delle principali voci del conto economico sulla base del bilancio 2024/2025, delle informazioni pubbliche disponibili, delle operazioni di mercato concluse e delle stime elaborate dalla redazione.
L’obiettivo dell’analisi, contenuta in un report scaricabile gratuitamente sulla piattaforma CF Pro, è offrire una fotografia quanto più accurata possibile della situazione economico-finanziaria del club rossonero.
Il report analizza l’evoluzione di ricavi e costi, approfondisce le dinamiche che hanno caratterizzato la stagione e stima il risultato netto dell’esercizio, offrendo anche uno sguardo alle prospettive del bilancio 2026/2027.
Bilancio Milan 2026 Preview – Che cosa contiene il report
Il report approfondisce tutti i principali elementi economici che caratterizzeranno il bilancio del Milan al 30 giugno 2026.
Tra gli argomenti analizzati:
- evoluzione dei ricavi da diritti televisivi;
- andamento dei ricavi commerciali e delle sponsorizzazioni;
- impatto dell’assenza dalle competizioni UEFA;
- ricavi derivanti dalla gestione dei calciatori;
- effetti economici dell’acquisizione dello stadio di San Siro;
- andamento dei costi operativi;
- costo del personale;
- ammortamenti dei diritti dei calciatori;
- stima del risultato netto;
- prospettive economico-finanziarie per il bilancio 2026/2027.
All’interno della preview sono inoltre presenti tabelle di sintesi che confrontano le principali voci economiche con il bilancio 2024/2025, consentendo di comprendere con immediatezza le dinamiche che hanno caratterizzato l’esercizio appena concluso.
Ufficiale, Massimo Calvelli nominato nuovo amministratore delegato del Milan
Bilancio Milan 2026 Preview – Come è stata realizzata l’analisi
Le elaborazioni sono state sviluppate dalla redazione di Calcio e Finanza utilizzando esclusivamente informazioni pubbliche, documentazione societaria, comunicati ufficiali, dati di mercato e stime economico-finanziarie elaborate secondo la metodologia utilizzata da anni nelle analisi di bilancio pubblicate dalla testata.
Il documento non sostituisce il bilancio ufficiale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione della Milan il prossimo autunno, ma rappresenta una stima indipendente realizzata sulla base delle informazioni disponibili alla data di pubblicazione.