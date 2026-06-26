Adesso è ufficiale. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi , il Milan ha annunciato la nomina di Massimo Calvelli a nuovo Chief Executive Officer del club rossonero, in una fase delicata per la società, chiamata a rilanciare il progetto sportivo e a dare maggiore continuità alla strategia avviata da RedBird dopo l’acquisizione del club. Calvelli – già membro del CdA del club – andrà così a ricoprire l’incarico che fino a fine maggio era stato di Giorgio Furlani .

Non si tratta soltanto di una nomina societaria, ma di un segnale preciso sul nuovo equilibrio interno al club. Calvelli ha infatti già seguito da vicino il dossier Milan nell’ultimo anno, lavorando con il senior management e co-guidando l’investimento nel club insieme a David Castelblanco, Partner di RedBird. Ora il suo ruolo diventa pienamente operativo.

Il proprietario del Milan Gerry Cardinale, nel commentare la nomina, ha indicato chiaramente la direzione: «Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo». Un passaggio che fotografa anche la necessità, per la proprietà, di imprimere un’accelerazione dopo una fase segnata da risultati sportivi fallimentari, per ultima la mancata qualificazione alla UEFA Champions League.

Il nuovo CEO avrà il compito di lavorare su organizzazione, processi interni e sviluppo della società, con l’obiettivo dichiarato di riportare al centro una cultura orientata ai risultati: «Guidare il Club in una fase decisiva del proprio percorso sportivo, in un momento altrettanto cruciale per l’intero calcio italiano, è una responsabilità che affronto con la massima serietà e con un profondo senso di urgenza», ha dichiarato Calvelli.

Il dirigente ha spiegato di aver già maturato una conoscenza diretta delle aree su cui intervenire: «Nell’ultimo anno ho lavorato a stretto contatto con il senior management del Club in tutte le sue funzioni, maturando una conoscenza diretta di ciò che deve essere migliorato e innovato».

Sul piano sportivo, Calvelli lavorerà a stretto contatto con il nuovo allenatore Rúben Amorim e con il suo staff, inseriti nel percorso di rinnovamento avviato dal club. La priorità sarà quella di allineare la struttura manageriale e l’area tecnica, in un momento in cui RedBird chiede al Milan un salto di qualità sia nei risultati sia nell’esecuzione della strategia.

Prima dell’ingresso in RedBird, Calvelli è stato CEO dell’ATP dal 2020 al 2025, guidando una fase di trasformazione del tennis maschile professionistico. In precedenza aveva ricoperto ruoli internazionali in Nike, Wilson Sporting Goods e Amer Sports, dopo aver iniziato la propria carriera come atleta professionista.