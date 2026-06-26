Le mani di Clara Vista sul Frosinone: il fondo USA esce allo scoperto

Il nome del fondo statunitense pronto a rilevare il Frosinone è Clara Visa Investment Partners , con sede a New York e con un investimento attivo anche all’interno della struttura di Gamechanger 20 , la holding britannica proprietaria dell’ Ipswich Town , che in un primo momento le indiscrezioni davano interessata in prima persona sull’acquisto della società del Lazio.

Il Frosinone si avvicina a grandi passi a una nuova era a stelle e strisce. Che il club ciociaro, appena tornato in Serie A, sia finito nel mirino di un fondo statunitense è ormai cosa nota, ma in queste ore emergono ulteriori dettagli sul soggetto pronto a rilevare la società da Maurizio Stirpe .

Ma a definire i contorni di una trattativa in stato avanzato per l’acquisizione di un club della Serie A è stato direttamente Clara Vista, che in una breve nota ha aggiunto che l’annuncio definitivo «arriverà a breve». Ma non solo, perché Clara Vista Investment Partners, nella stessa pagina ha anche pubblicato una mappa che non lascia spazio a molte interpretazioni: il punto che identifica l’investimento italiano è collocato nell’area geografica di Frosinone.

Nel dettaglio, sul sito ufficiale di Clara Vista si legge (oltre all’investimento nell’Ipswich Town) si legge anche di due operazioni potenziali in Liga e Serie A. A proposito di quest’ultima, «l’opportunità riguarda un club italiano che milita in Serie A, uno dei campionati di massima divisione più prestigiosi del calcio mondiale e un mercato con una profonda tradizione sia dal punto di vista commerciale sia da quello competitivo. Il nostro interesse riflette la stessa tesi operativa applicata all’intero portafoglio di investimenti: reclutamento basato sui dati, una struttura salariale disciplinata, modernizzazione delle attività commerciali e un modello di player trading progettato per accrescere progressivamente il valore dell’investimento. L’identità del club, la sua situazione finanziaria e la struttura proposta dell’operazione restano da definire (TBA) fino alla conclusione del processo».