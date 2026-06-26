Le mani di Clara Vista sul Frosinone: il fondo USA esce allo scoperto

Il Frosinone si avvicina a grandi passi a una nuova era a stelle e strisce. Che il club ciociaro, appena tornato in Serie A, sia finito nel mirino di un fondo statunitense è ormai cosa nota, ma in queste ore emergono ulteriori dettagli sul soggetto pronto a rilevare la società da Maurizio Stirpe.
Il nome del fondo statunitense pronto a rilevare il Frosinone è Clara Visa Investment Partners, con sede a New York e con un investimento attivo anche all’interno della struttura di Gamechanger 20, la holding britannica proprietaria dell’Ipswich Town, che in un primo momento le indiscrezioni davano interessata in prima persona sull’acquisto della società del Lazio.
Ma a definire i contorni di una trattativa in stato avanzato per l’acquisizione di un club della Serie A è stato direttamente Clara Vista, che in una breve nota ha aggiunto che l’annuncio definitivo «arriverà a breve». Ma non solo, perché Clara Vista Investment Partners, nella stessa pagina ha anche pubblicato una mappa che non lascia spazio a molte interpretazioni: il punto che identifica l’investimento italiano è collocato nell’area geografica di Frosinone.
Nel dettaglio, sul sito ufficiale di Clara Vista si legge (oltre all’investimento nell’Ipswich Town) si legge anche di due operazioni potenziali in Liga e Serie A. A proposito di quest’ultima, «l’opportunità riguarda un club italiano che milita in Serie A, uno dei campionati di massima divisione più prestigiosi del calcio mondiale e un mercato con una profonda tradizione sia dal punto di vista commerciale sia da quello competitivo. Il nostro interesse riflette la stessa tesi operativa applicata all’intero portafoglio di investimenti: reclutamento basato sui dati, una struttura salariale disciplinata, modernizzazione delle attività commerciali e un modello di player trading progettato per accrescere progressivamente il valore dell’investimento. L’identità del club, la sua situazione finanziaria e la struttura proposta dell’operazione restano da definire (TBA) fino alla conclusione del processo».
Chi è Clara Vista? L’attività del fondo statunitense
Ma di cosa si occupa Clara Vista? Sempre dal sito ufficiale, si legge che il fondo USA è una piattaforma di investimento specializzata nel calcio, con sedi operative tra New York, Londra, Italia e Spagna. La società punta ad acquisire club con fondamenta solide ma margini di crescita ancora inespressi, intervenendo poi sulla gestione attraverso management qualificato, modernizzazione dei processi, uso dei dati e sviluppo delle aree commerciali.
Il modello dichiarato si basa su tre direttrici:
- investire nei club giusti
- costruire strutture manageriali più efficienti
- valorizzare il potenziale economico-sportivo attraverso operazioni, ricavi commerciali, back office e performance sportive.