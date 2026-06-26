Il Como si tiene Nico Paz: ricomprerà il calciatore dal Real per 60 milioni

Nel dettaglio, i Blancos eserciteranno inizialmente il diritto di recompra sul classe 2004, riportandolo formalmente a Madrid per 9 milioni di euro. Subito dopo, però, il Real è pronto a cedere nuovamente il giocatore al Como, che ha scelto di sfruttare la possibilità concessa dal club spagnolo per riprendersi Paz e blindarlo in vista della prossima stagione.

Il Como è pronto a trattenere Nico Paz . Il club lombardo ha deciso clamorosamente di affondare il colpo per il talento argentino, lavorando a un’operazione da 60 milioni di euro con il Real Madrid per acquistare il calciatore a titolo definitivo.

La decisione è arrivata dopo un confronto interno tra proprietà e dirigenza, chiamate a valutare la sostenibilità di un investimento particolarmente rilevante anche in ottica Fair Play finanziario. Il Como, che nella prossima stagione sarà impegnato anche in Champions League, ha scelto di puntare ancora sul giocatore che negli ultimi due anni è diventato uno dei simboli della crescita del progetto tecnico guidato da Cesc Fabregas.

Nell’accordo tra i club, è previsto che il Real Madrid mantenga comunque un controllo importante sul futuro del calciatore: nell’intesa sarà inserita una nuova clausola di recompra da 80 milioni di euro, valida nella prossima finestra estiva di mercato (estate 2027). Nel caso in cui il giocatore dovesse invece essere ceduto a un altro club, i Blancos avrebbero diritto a una percentuale significativa sulla futura vendita.

Fondamentale, nella riuscita dell’operazione, è stata anche la volontà dello stesso Nico Paz. Il calciatore ha spinto per restare in Italia e continuare il proprio percorso al Como sotto la guida di Fabregas. Con questa operazione, il club dei Suwarso respinge anche l’interesse dell’Inter, che era pronta a inserirsi nella trattativa in caso di mancato accordo tra Como e Real Madrid. La società nerazzurra monitorava da tempo la situazione, ma il passo deciso del club lombardo ha cambiato lo scenario.

Per il Como si tratta di un investimento senza precedenti, che conferma la volontà della proprietà di consolidare il progetto tecnico e alzare ulteriormente il livello della rosa. Per il Real Madrid, invece, l’operazione consente di monetizzare subito una cifra importante, senza rinunciare del tutto al controllo su un talento nel quale il club spagnolo continua a credere fortemente.