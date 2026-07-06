Dopo settimane burrascose con la separazione dal vecchio management, la definizione del nuovo quadro dirigenziale e il primo colpo di mercato, il Milan ha deciso di lanciare ufficialmente la campagna abbonamenti in vista della stagione 2026/27. I rossoneri erano l’unica delle tre storiche big della Serie A – considerando Inter e Juventus – a non avere ancora dato il via alla vendita delle sottoscrizioni per la prossima edizione del campionato.
Ora quel momento è arrivato e le prossime settimane diranno sicuramente di più sulla fiducia che i tifosi rossoneri vorranno o meno riporre nel nuovo corso targato Ruben Amorim. Ma cosa possono aspettarsi i milanisti sugli spalti in vista della nuova stagione? Partendo dai prezzi, il Milan ha deciso di mantenere il listino invariato per la terza stagione consecutiva: un modo per premiare la fedeltà dei propri sostenitori, seppur sia evidente che i risultati delle ultime stagioni hanno reso quantomeno difficile ipotizzare degli aumenti senza il rischio di ricadute sull’affluenza allo stadio.
Tuttavia, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, resta comunque centrale il tema della fedeltà: basti considerare che l’80% degli abbonati in casa Milan mantiene questo status da almeno cinque anni, un dato che consente al club di lavorare su una base solida e giovane, considerando che un tifoso su tre ha meno di 30 anni.
Per la prossima stagione, il Milan spera di staccare intorno alle 35mila tessere – proseguendo sul trend della passata stagione – e per farlo ha studiato una campagna che lancia diverse novità.
Due formule di abbonamento: Classic e Plus
Per la prima volta nella storia, il club rossonero ha studiato due formule diverse per i propri tifosi:
- abbonamento Classic, che consente di assistere alle 19 partite di Serie A ad un prezzo a partire da 15,90 euro a gara;
- abbonamento Plus, che comprende le 19 partite del campionato di Serie A, le quattro della prima fase di Europa League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. Questa formula richiede mediamente l’aggiunta di 30-40 euro ad abbonamento rispetto all’abbonamento Classic, per un costo per partita che parte dai 14,10 euro.
All’interno di queste due formule, per la prima volta il Milan ha deciso di introdurre un prodotto dedicato specificamente ai Milan Club, con condizioni costruite sulle loro esigenze: 8 cambi nominativi per la formula Classic e 16 per quella Plus, un numero superiore rispetto a quello previsto per gli altri abbonati.
Le fasi di vendita: si parte martedì 7 luglio
La campagna si aprirà con la fase di prelazione per la conferma del posto, riservata agli abbonati 2025/26, che dalle ore 10 del 7 luglio alle 23.59 del 19 luglio potranno rinnovare scegliendo tra le formule Classic e Plus. Seguirà una prima finestra di cambio posto, dalle ore 17 del 21 luglio alle 10 del 23 luglio, dedicata agli abbonati interessati da esigenze specifiche.
Una seconda fase di cambio posto sarà invece aperta dalle ore 15 del 24 luglio alle 23.59 del 27 luglio agli abbonati 2025/26 che non avranno ancora rinnovato, con possibilità di confermare il proprio posto, se ancora disponibile, oppure scegliere un altro settore tra quelli in vendita. La vendita libera, aperta anche ai nuovi abbonati, scatterà infine dalle ore 15 del 30 luglio.
Nuove funzionalità e uno sguardo al futuro, oltre San Siro
Tra gli obiettivi del Milan con la nuova campagna abbonamenti c’è anche quello di rendere la gestione sempre più intuitiva, sicura e immediata per il tifoso. Per questo motivo, la società rossonera farà debuttare MyTickets, la nuova applicazione dedicata alla gestione dell’abbonamento e dei titoli di accesso.
Inoltre, il club – dopo i test di successo della passata stagione – sperimenterà la piattaforma di rivendita dell’abbonamento per alcune partite, per offrire ulteriore flessibilità agli abbonati. Nelle sfide selezionate, l’abbonato impossibilitato a seguire il match potrà cedere il proprio posto al prezzo di vendita del singolo tagliando, incassando il 60% dalla vendita.
Le innovazioni, però, non si fermano qui. Il Milan sta già infatti lavorando su alcune soluzioni che potranno servire soprattutto in vista della realizzazione del nuovo stadio, progetto che, come noto, è in condivisione con l’Inter. In particolare, la società si sta muovendo nella direzione di automatizzare i processi interni sulla biglietteria e di arrivare a una sempre maggiore digitalizzazione in futuro.
Una scelta che consentirebbe di dedicare complessivamente un maggior numero di persone alla gestione del customer care, un aspetto al quale la società tiene molto per riuscire ad arrivare ad azzerare le problematiche dei tifosi con l’esperienza delle sfide dal vivo.