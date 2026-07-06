Dopo settimane burrascose con la separazione dal vecchio management, la definizione del nuovo quadro dirigenziale e il primo colpo di mercato, il Milan ha deciso di lanciare ufficialmente la campagna abbonamenti in vista della stagione 2026/27. I rossoneri erano l’unica delle tre storiche big della Serie A – considerando Inter e Juventus – a non avere ancora dato il via alla vendita delle sottoscrizioni per la prossima edizione del campionato.

Ora quel momento è arrivato e le prossime settimane diranno sicuramente di più sulla fiducia che i tifosi rossoneri vorranno o meno riporre nel nuovo corso targato Ruben Amorim. Ma cosa possono aspettarsi i milanisti sugli spalti in vista della nuova stagione? Partendo dai prezzi, il Milan ha deciso di mantenere il listino invariato per la terza stagione consecutiva: un modo per premiare la fedeltà dei propri sostenitori, seppur sia evidente che i risultati delle ultime stagioni hanno reso quantomeno difficile ipotizzare degli aumenti senza il rischio di ricadute sull’affluenza allo stadio.