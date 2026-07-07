Bancarotta e false comunicazioni sociali: Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per la gestione del Bari

Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell’ambito di un’inchiesta sui conti della SSC Bari. Il primo, amministratore unico del club pugliese, e il padre, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono finiti al centro degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza.
Nell’ambito della stessa indagine, le Fiamme Gialle stanno eseguendo perquisizioni nelle sedi della società pugliese, del club partenopeo e della Filmauro srl (la holding nel perimetro della quale rientrano i due club), su disposizione della Procura barese. Le ipotesi di reato riguardano, in particolare, le false comunicazioni sociali in relazione al bilancio dell’esercizio 2024 del Bari e la bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l’insolvenza della società sportiva barese.
Il provvedimento, spiega la Guardia di Finanza, nasce da approfondimenti sui bilanci, sulle note integrative e sulle relazioni sulla gestione della società pugliese, supportati anche da consulenze tecniche. All’esito di questi accertamenti, sarebbe emerso che la SSC Bari, in perdita sistemica per circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025, «risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio».
Le perquisizioni sono finalizzate all’acquisizione di documentazione utile a ricostruire la situazione economico-patrimoniale del club e a verificare eventuali responsabilità nella rappresentazione contabile dei conti societari. Al centro dei presunti reati c’è la cessione, a luglio del 2023, del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.