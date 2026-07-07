I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide degli ottavi di finale stanno per terminare e alla fine di questo turno saranno otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), e le qualificazioni di Norvegia e Inghilterra, si sono aggiunte anche la Spagna, vittoriosa per 1-0 sul Portogallo, e il Belgio che ha eliminato i padroni di casa degli Stati Uniti.

Questa sera in programma ci sono gli ultimi due ottavi di finale che vedranno protagoniste l’Argentina di Leo Messi contro l’Egitto di Salah, e più tardi anche Svizzera e Colombia.