Marcheschi (FdI): «Il calcio italiano è in crisi. Serve un tavolo permanente tra Governo, FIGC e Leghe»

«Il calcio italiano sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Ma proprio dalle crisi possono nascere le opportunità più importanti». Lo ha dichiarato il senatore Paolo Marcheschi, responsabile nazionale Sport di Fratelli d’Italia, intervenendo al convegno “La geopolitica del pallone – il modello calcistico europeo tra riforme nazionali e sostenibilità economica”.

Secondo Marcheschi, per invertire la rotta non sono sufficienti interventi isolati, ma servono «riforme strutturali, una nuova mentalità e un confronto stabile tra istituzioni e mondo del calcio. Per questo riteniamo necessario istituire un tavolo permanente tra Governo, Parlamento, FIGC, Leghe e tutti gli attori del settore».