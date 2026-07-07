C’è anche l’operazione legata alla cessione di Elia Caprile tra le contestazioni mosse dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sui conti del club pugliese. Le perquisizioni in corso riguardano infatti anche tre direttori sportivi e un procuratore sportivo, non indagati, che sarebbero intervenuti a diverso titolo nel trasferimento del portiere dal club biancorosso al Napoli. Secondo quanto emerge dalla Guardia di Finanza, in relazione a questa operazione nel bilancio della società barese sarebbero stati «esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero», oppure sarebbero state omesse informazioni la cui indicazione era ritenuta necessaria per una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del club.

Il passaggio centrale riguarda la cessione di Caprile al Napoli, avvenuta nel luglio 2023 per 2,2 milioni di euro. Il Bari aveva acquistato in precedenza il cartellino del portiere dal Leeds, riconoscendo al club inglese premi legati all’eventuale valore di rivendita del portiere. Quando però il giocatore è stato trasferito al Napoli, secondo gli investigatori l’operazione sarebbe stata conclusa «in assenza di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore». Una circostanza ritenuta rilevante dagli inquirenti perché quel plusvalore si sarebbe poi effettivamente concretizzato. Caprile è stato infatti successivamente ceduto dal Napoli al Cagliari per una cifra stimata in circa 8 milioni di euro, generando una plusvalenza indicata negli atti in circa 7 milioni, che secondo la ricostruzione degli investigatori sarebbe stata «totalmente sottratta alla SSC Bari».