La Coppa del Mondo ha preso il via da pochi giorni. Il primo Mondiale a 48 squadre, ospitato congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada, ha iniziato così a mettere in vetrina alcuni dei talenti più preziosi del calcio internazionale, in una competizione che promette spettacolo e attende la consacrazione di alcuni dei calciatori più promettenti.
Secondo le stime di Transfermarkt, la top 10 dei calciatori con il valore di mercato più alto raggiunge complessivamente quota 1,55 miliardi di euro, mentre allargando il perimetro ai primi 30 giocatori si arriva a 3,42 miliardi complessivi. A dominare la classifica ci sono appaiati a 200 milioni di euro Lamine Yamal, alla prima apparizione al torneo con l’obiettivo di trainare al successo la Spagna, insieme ad Erling Haaland, capofila di una Norvegia che può contare su una generazione di enfant prodige.
Valore calciatori Mondiali – La top 10
Al terzo posto si piazza Kylian Mbappé con 180 milioni, che ha gia alzato il trofeo nel 2018 e ora sogna il bis in veste di punta di diamante di una nazionale ricca di talento. Dietro all’attaccante del Real Madrid si collocano a pari merito a 150 milioni il centrocampista campione del Barcellona Pedri e la stella del Bayern Monaco Michael Olise, al suo primo Mondiale con i transalpini.
Appena fuori dalla top five a quota 140 milioni si piazza un terzetto composto da Vinicius Junior, chiamato a prendersi sulle spalle la Seleçao (missione già iniziata con la rete contro il Marocco), insieme al duo di centrocampisti portoghesi del Paris Saint-Germain composto da João Neves e Vitinha, reduci dalla vittoria della Champions League e chiamati a prendere le redini della linea mediana lusitana.
Un gradino sotto a 130 milioni si colloca Jude Bellingham, uomo simbolo della generazione chiamata a riportare la coppa a Buckingham Palace dopo un’assenza che si protrae da sessant’anni. Chiudono la top ten a pari merito con 120 milioni Declan Rice e Desire Doue.
Di seguito, la classifica con i primi undici posti (considerando che Rice e Douè si trovano a pari merito):
- Lamine Yamal – 200,00 mln €
- Erling Haaland – 200,00 mln €
- Kylian Mbappé – 180,00 mln €
- Pedri – 150,00 mln €
- Michael Olise – 150,00 mln €
- Vinicius Junior – 140,00 mln €
- João Neves – 140,00 mln €
- Vitinha – 140,00 mln €
- Jude Bellingham – 130,00 mln €
- Declan Rice – 120,00 mln €
- Désiré Doué – 120,00 mln €
Come detto, i primi dieci calciatori (includendo solo uno tra Rice e Doue) valgono 1,55 miliardi, leggermente di più dei 26 convocati della Francia, la nazione con il valore aggregato più elevato. Allargando lo sguardo, la top 30 arriva a valere 3,42 miliardi su un valore complessivo dei 1.248 convocati che ammonta a 17,25 miliardi: poco più del 2% dei calciatori pesa dunque per il 20% del valore complessivo.
Tra i primi trenta calciatori, emerge che il club maggiormente rappresentato è il PSG con 6 elementi, seguito dal Real Madrid con cinque esponenti mentre Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco portano tre giocatori ciascuno. A livello di campionati, la Premier League esprime dieci calciatori su trenta, seguita dalla Liga con nove e dalla Ligue 1 con sei. La Bundesliga si colloca quarta con quattro giocatori, mentre l’unico che milita in Serie A è Lautaro Martinez.
Prendendo in analisi invece le nazionalità, a far da padrona è la Francia con 6 giocatori, seguita dall’Inghilterra con quattro e dal trio composto da Spagna, Germania e Argentina a quota tre, risultato che è abbastanza in linea con quanto emerge guardando al ranking del valore delle rose delle nazionali.
Valore calciatori Mondiali – Lautaro in 27esima posizione
Ecco i restanti calciatori che formano la top 30 ordinati per valore (si arriva fino al 35esimo posto considerando che nove giocatori hanno una valutazione di 80 milioni di euro):
- Bukayo Saka – 110,00 mln €
- Moisés Caicedo – 100,00 mln €
- Florian Wirtz – 100,00 mln €
- Jamal Musiala – 100,00 mln €
- Ousmane Dembélé – 100,00 mln €
- William Saliba – 100,00 mln €
- Julián Alvarez – 100,00 mln €
- Federico Valverde – 90,00 mln €
- Arda Güler – 90,00 mln €
- Morgan Rogers – 90,00 mln €
- Yan Diomande – 90,00 mln €
- Aleksandar Pavlovic – 90,00 mln €
- Enzo Fernández – 90,00 mln €
- Rayan Cherki – 90,00 mln €
- Alexander Isak – 85,00 mln €
- Lautaro Martínez – 85,00 mln €
- Pau Cubarsí – 80,00 mln €
- Willian Pacho – 80,00 mln €
- Achraf Hakimi – 80,00 mln €
- Antoine Semenyo – 80,00 mln €
- Ryan Gravenberch – 80,00 mln €
- Nico Paz – 80,00 mln €
- Nuno Mendes – 80,00 mln €
- Warren Zaïre-Emery – 80,00 mln €