La Coppa del Mondo ha preso il via da pochi giorni . Il primo Mondiale a 48 squadre , ospitato congiuntamente da Stati Uniti, Messico e Canada , ha iniziato così a mettere in vetrina alcuni dei talenti più preziosi del calcio internazionale, in una competizione che promette spettacolo e attende la consacrazione di alcuni dei calciatori più promettenti.

Valore calciatori Mondiali – La top 10

Al terzo posto si piazza Kylian Mbappé con 180 milioni, che ha gia alzato il trofeo nel 2018 e ora sogna il bis in veste di punta di diamante di una nazionale ricca di talento. Dietro all’attaccante del Real Madrid si collocano a pari merito a 150 milioni il centrocampista campione del Barcellona Pedri e la stella del Bayern Monaco Michael Olise, al suo primo Mondiale con i transalpini.

Appena fuori dalla top five a quota 140 milioni si piazza un terzetto composto da Vinicius Junior, chiamato a prendersi sulle spalle la Seleçao (missione già iniziata con la rete contro il Marocco), insieme al duo di centrocampisti portoghesi del Paris Saint-Germain composto da João Neves e Vitinha, reduci dalla vittoria della Champions League e chiamati a prendere le redini della linea mediana lusitana.

Un gradino sotto a 130 milioni si colloca Jude Bellingham, uomo simbolo della generazione chiamata a riportare la coppa a Buckingham Palace dopo un’assenza che si protrae da sessant’anni. Chiudono la top ten a pari merito con 120 milioni Declan Rice e Desire Doue.

Di seguito, la classifica con i primi undici posti (considerando che Rice e Douè si trovano a pari merito):

Lamine Yamal – 200,00 mln € Erling Haaland – 200,00 mln € Kylian Mbappé – 180,00 mln € Pedri – 150,00 mln € Michael Olise – 150,00 mln € Vinicius Junior – 140,00 mln € João Neves – 140,00 mln € Vitinha – 140,00 mln € Jude Bellingham – 130,00 mln € Declan Rice – 120,00 mln € Désiré Doué – 120,00 mln €

Come detto, i primi dieci calciatori (includendo solo uno tra Rice e Doue) valgono 1,55 miliardi, leggermente di più dei 26 convocati della Francia, la nazione con il valore aggregato più elevato. Allargando lo sguardo, la top 30 arriva a valere 3,42 miliardi su un valore complessivo dei 1.248 convocati che ammonta a 17,25 miliardi: poco più del 2% dei calciatori pesa dunque per il 20% del valore complessivo.

Tra i primi trenta calciatori, emerge che il club maggiormente rappresentato è il PSG con 6 elementi, seguito dal Real Madrid con cinque esponenti mentre Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco portano tre giocatori ciascuno. A livello di campionati, la Premier League esprime dieci calciatori su trenta, seguita dalla Liga con nove e dalla Ligue 1 con sei. La Bundesliga si colloca quarta con quattro giocatori, mentre l’unico che milita in Serie A è Lautaro Martinez.

Prendendo in analisi invece le nazionalità, a far da padrona è la Francia con 6 giocatori, seguita dall’Inghilterra con quattro e dal trio composto da Spagna, Germania e Argentina a quota tre, risultato che è abbastanza in linea con quanto emerge guardando al ranking del valore delle rose delle nazionali.

Valore calciatori Mondiali – Lautaro in 27esima posizione

Ecco i restanti calciatori che formano la top 30 ordinati per valore (si arriva fino al 35esimo posto considerando che nove giocatori hanno una valutazione di 80 milioni di euro):