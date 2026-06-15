Alla Lazio servono 20 milioni per evitare un'estate di mercato a saldo positivo

Dopo l’ufficialità per la quale la Lazio è inserita nell’elenco delle società di Serie A, insieme a Monza e Sassuolo (con le rispettive proprietà che hanno già annunciato di essere pronte a superare il problema), che hanno sforato i parametri relativi all’indice del costo del lavoro allargato, ecco che ora è stato definito anche l’esatto ammontare con cui la società di Claudio Lotito potrà, se vorrà, rientrare in questi parametri.

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Roma, i numeri ufficiali indicano coma la Lazio abbia un indice del costo del lavoro allargato pari a 0.822, con la soglia fissata dalla FIGC a 0,7 per il rapporto tra ricavi e spese per la rosa. Per rientrare in questo parametro, la società biancoceleste dovrà versare 19,5 milioni di euro, altrimenti vivrà un’estate con l’obbligo di chiudere il mercato estivo con un saldo positivo. Come detto, Monza e Sassuolo hanno già fatto sapere di aver già intrapreso la strada verso il rientro in questi parametri attraverso la ricapitalizzazione. In tal senso da Formello non è arrivata alcuna indicazione.