Alla Lazio servono 20 milioni per evitare un'estate di mercato a saldo positivo

Dopo l’ufficialità per la quale la Lazio è inserita nell’elenco delle società di Serie A, insieme a Monza e Sassuolo (con le rispettive proprietà che hanno già annunciato di essere pronte a superare il problema), che hanno sforato i parametri relativi all’indice del costo del lavoro allargato, ecco che ora è stato definito anche l’esatto ammontare con cui la società di Claudio Lotito potrà, se vorrà, rientrare in questi parametri.
Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Roma, i numeri ufficiali indicano coma la Lazio abbia un indice del costo del lavoro allargato pari a 0.822, con la soglia fissata dalla FIGC a 0,7 per il rapporto tra ricavi e spese per la rosa. Per rientrare in questo parametro, la società biancoceleste dovrà versare 19,5 milioni di euro, altrimenti vivrà un’estate con l’obbligo di chiudere il mercato estivo con un saldo positivo. Come detto, Monza e Sassuolo hanno già fatto sapere di aver già intrapreso la strada verso il rientro in questi parametri attraverso la ricapitalizzazione. In tal senso da Formello non è arrivata alcuna indicazione.
Un’altra strada possibile porta allo stesso mercato, le cui cessioni di calciatori permettono a una società di generare crediti futuri, con l’utilizzo delle risorse dei crediti come previsto dalle norme NOIF a riguardo. E qui il nome forte in queste settimane è quello di Matteo Cancellieri che interessa ai greci dell’Olympiacos.
Inoltre, va aggiunto come la Lazio è libera di operare anche in sede di rinnovi per quei contratti che in scadenza nella stagione successiva a quella della sanzione sul mercato, quindi nel giugno 2027, ma non oltre. In questa condizione c’è lo stesso Cancellieri, per cui non si procederà al rinnovo visto che si è deciso di puntare su Gustav Isaksen come esterno destro d’attacco titolare.
Per quanto riguarda le uscite una mano per i conti della Lazio può arrivare dalla Premier League, visto che oggi è l’ultimo giorno utile per il Bournemouth per esercitare il diritto di riscatto, pari a 17,5 milioni di euro, previsto nel prestito sottoscritto la scorsa stagione per il portiere greco Christos Mandas. Ovviamente, in conclusione, le soluzioni più immediate per liberare la Lazio da ogni vincolo in vista del mercato estivo rimangono le seguenti:
- versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- aumenti di capitale già versati;
- versamenti in conto copertura perdite;
- finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
Ma al momento dal patron e presidente Lotito non è arrivata nessuna comunicazione in merito.