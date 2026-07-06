De Laurentiis: «Il Napoli ha 47 giocatori, deve venderne 25 prima di acquistare»

La rosa del Napoli è al momento extralarge e conta ben 47 calciatori sotto contratto. Una condizione che costringe il club a doversi concentrare sulle uscite – con diversi calciatori che rischiano di non essere parte del progetto – prima di potersi dedicare alle richieste di Massimiliano Allegri. Del resto, come raccontato da Calcio e Finanza nell’editoriale del weekend, i soldi per il mercato in Serie A sono pochi e molti degli affari si concluderanno solo una volta conclusi i Mondiali. Una situazione alla quale, nel caso del Napoli, si aggiunge un vero e proprio affollamento nel parco calciatori.

Sul tema è intervenuto anche il patron del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, che ha parlato durante la presentazione della maglia casalinga per la stagione 2026/27: «Io avrò ricevuto in quest’ultimo mese almeno 200 proposte di giocatori da ingaggiare. Ma dobbiamo stare calmi perché il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzarne almeno 25 prima di cominciare a parlare di eventuali acquisti. Poi ho anche specificato che poiché una squadra di calcio ha dei ruoli, se i ruoli presentano dei buchi allora uno si deve rivolgere al mercato. Ma se per ogni ruolo ci sono addirittura due sostituzioni e qualche volta anche tre, è chiaro che uno deve prima ragionare con chi li deve allenare e chiedergli se è proprio sicuro di voler cambiare qualcuno».

Sulla scorta di queste considerazioni è arrivato il mandato per Allegri: «Secondo me con quelli che ci sono l’allenatore può ambire a fare grandi cose, anche perché ogni tecnico usa una metodologia diversa per allenare. Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d’accordo».