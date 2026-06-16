Amorim ha iniziato la carriera da tecnico nel 2018, dopo aver chiuso il proprio percorso da calciatore professionista. Da giocatore ha vestito le maglie di Belenenses e Benfica, oltre a quella della Nazionale portoghese, prima di intraprendere il percorso in panchina. Le prime esperienze da allenatore sono arrivate al Casa Pia e al Braga . Nel 2020, poi, il passaggio allo Sporting Lisbona , club con il quale Amorim ha costruito il tratto più significativo della propria carriera da tecnico. Qui ha dato vita a un ciclo caratterizzato da una forte identità di gioco, attenzione alla valorizzazione dei calciatori e capacità di dare continuità ai risultati.

Dopo oltre due settimane dall’esonero di Massimiliano Allegri, il Milan ha scelto Rúben Amorim per la guida tecnica della prima squadra. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente l’arrivo dell’allenatore portoghese, che raccoglie così una nuova sfida in Serie A dopo le esperienze maturate in patria e, più recentemente, in Premier League alla guida del Manchester United.

Con lo Sporting, Amorim ha conquistato due titoli di campione del Portogallo, due Coppe di Lega e una Supercoppa, affermandosi come uno degli allenatori più interessanti della nuova generazione europea. Prima dell’approdo al Milan, il tecnico portoghese ha ricoperto il ruolo di allenatore del Manchester United.

Le parole di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim

A commentare la scelta è stato Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird Capital Partners, che ha sottolineato come Amorim fosse un profilo seguito da tempo dal club rossonero: «Seguiamo Rúben da anni. Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando. È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito», ha dichiarato Cardinale.

Il numero uno di RedBird ha poi aggiunto: «Rúben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità. La sua filosofia si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club».

Prime parole da tecnico rossonero anche per Amorim, che ha evidenziato il peso storico e simbolico della scelta di accettare la panchina del Milan: «Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste», ha dichiarato l’allenatore portoghese. «So perfettamente cosa rappresenta questo club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan».