Serie A, i ricavi da diritti tv nel 2025/26: gli incassi squadra per squadra

Secondo le stime di Calcio e Finanza, quest’anno saranno 887 i milioni che verranno distribuiti tra i club (in leggero calo rispetto ai circa 900 milioni di euro del 2024/25). Ma come vengono suddivise esattamente le entrate? E soprattutto, quanto incassa ciascuna delle 20 società di Serie A dai diritti televisivi per il campionato 2025/26?

La Serie A 2025/26 è ormai in archivio, con l’ Inter che si è laureata Campione d’Italia conquistando il 21° scudetto della sua storia, il primo da allenatore per Cristian Chivu. La classifica finale ha tuttavia un impatto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico: in base al piazzamento (insieme ad un altro insieme di fattori) viene infatti definita la ripartizione dei diritti televisivi che la Lega Serie A tra i 20 club del massimo campionato.

Serie A ricavi diritti tv 2025 2026: la ripartizione

La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:

50% in parti uguali tra tutti i club;

28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato , 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);

, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici); 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani calciatori, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Complessivamente, la Serie A per la stagione che si è appena conclusa dovrebbe distribuire 897 milioni di euro netti ai club, cifra già depurata del valore del paracadute per le formazioni retrocesse in Serie B, dei versamenti in mutualità alle leghe inferiori e di altri contributi, secondo le stime realizzate da Calcio e Finanza.

In sostanza, quindi, saranno distribuiti, secondo le stime:

il 50% in parti uguali per ciascuna squadra, pari a complessivi 443,5 milioni di euro;

l’11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, pari a 99,3 milioni;

il 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, pari a 24,8 milioni;

il 9,33% legato ai risultati negli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo, pari a 82,8 milioni;

il 4,67% legato ai risultati storici, pari a 41,4 milioni;

l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, pari a 9,8 milioni;

il 12,54% legato agli spettatori allo stadio negli ultimi tre anni, pari a 11,2 milioni;

l’8,36% legato all’audience tv, pari a 74,1 milioni.

Serie A ricavi diritti tv 2025 2026: gli incassi club per club

Quanto incasserà quindi ciascun club dai diritti tv della Serie A 2025/26? Questa la graduatoria secondo le stime di Calcio e Finanza. In vetta alla classifica troviamo l’Inter, unica squadra oltre gli 80 milioni di euro, davanti a Milan e Napoli. I rossoneri superano i 71 milioni di euro nonostante il quinto posto in classifica (nel loro caso pesano positivamente gli spettatori allo stadio), mentre i partenopei arrivano a quota 67 milioni di euro. La Roma, quarta, si ferma a circa 64,5 milioni di euro, mentre la Juventus chiude la top 5 con poco più di 63 milioni. In fondo alla graduatoria, invece, troviamo Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, che hanno chiuso la stagione con ricavi sotto i 30 milioni di euro.

In particolare, così, i primi 4 club ricevono poco più di 285 milioni di euro complessivi (pari a circa il 32% del totale), mentre le ultime 5 squadre sommate superano di poco i 140 milioni di euro. Il rapporto tra prima e ultima in termini di ricavi è pari a circa 3,3:1: per paragone, in Premier League (che distribuisce cifre quattro volte maggiore alla Serie A, pari a complessivi 3,4 miliardi di euro nella stagione passata) il rapporto tra prima e ultima è pari a circa 1,6:1.