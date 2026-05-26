Dall’Inter al Pisa: quanto incassano i club per le posizioni in Serie A

La Serie A 2025/26 è terminata, ufficializzando così gli ultimi verdetti della stagione. Dopo l’Inter, campione di Italia, e il Napoli, ad aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League sono state Roma e Como, ai danni di Milan e Juventus, con queste due che dovranno accontentarsi dell’Europa League. L’ultimo piazzamento per le coppe, nello specifico la Conference, era già certo per l’Atalanta. Salutano invece la massima serie Pisa, Verona e Cremonese, che ha perso il testa a testa con il Lecce.
Ma oltre ai verdetti in vista della prossima stagione, fra coppe europee e retrocessioni, quanto vale la posizione in classifica in Serie A? Il piazzamento finale in campionato non è importante solamente per il risultato sportivo, ma si intreccia anche con aspetti economici sempre più rilevanti per le società calcistiche. Concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi.
La ripartizione dei diritti televisivi
La ripartizione dei proventi da diritti tv della Lega Serie A viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:
- 50% in parti uguali tra tutti i club;
- 28% in base ai risultati sportivi (11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici);
- 22% in base al radicamento sociale (di cui l’1,1% legato al minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).
Quanto vale la posizione in classifica Serie A: i ricavi posizione per posizione
Tra questi criteri, la posizione finale in classifica incide direttamente quindi per quanto riguarda circa l’11% dei ricavi totali. Per la stagione 2025/26, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 100 milioni di euro. La differenza tra le varie posizioni è significativa: il primo posto garantirà un premio pari a 15,7 milioni di euro, seguito dal secondo con 13,2 milioni e dal terzo con 11,3 milioni. Il quarto classificato riceverà 9,4 milioni, il quinto 8,1 milioni, il sesto 6,9 milioni e il settimo 5,6 milioni. A scalare, l’ottavo posto frutterà 5 milioni, il nono 4,4 milioni e il decimo 3,8 milioni.
Proseguendo, l’undicesimo piazzamento varrà 3,1 milioni di euro, il dodicesimo 2,8 milioni, il tredicesimo 2,5 milioni e il quattordicesimo 2,2 milioni. Dal quindicesimo posto in giù i valori si abbassano ulteriormente: 1,9 milioni per il quindicesimo, 1,6 milioni per il sedicesimo, 1,3 milioni per il diciassettesimo. Infine, i tre posti più bassi in classifica riceveranno somme decisamente più contenute: 0,9 milioni per il diciottesimo, 0,6 milioni per il diciannovesimo e appena 0,3 milioni per il ventesimo.
Classifica Serie A, quanto vale ogni posizione
Quindi quanto vale la classifica della Serie A? Ecco la distribuzione dei ricavi posizione per posizione in classifica per la stagione 2025/26, dall’Inter campione fino al Pisa fanalino di coda:
- Inter – 15,7 milioni di euro
- Napoli – 13,2 milioni
- Roma – 11,3 milioni
- Como – 9,4 milioni
- Milan – 8,1 milioni
- Juventus – 6,9 milioni
- Atalanta – 5,6 milioni di euro
- Bologna – 5 milioni di euro
- Lazio – 4,4 milioni di euro
- Udinese – 3,8 milioni di euro
- Sassuolo – 3,1 milioni di euro
- Parma – 2,8 milioni di euro
- Torino – 2,5 milioni di euro
- Cagliari – 2,2 milioni di euro
- Fiorentina – 1,9 milioni di euro
- Genoa – 1,6 milioni di euro
- Lecce – 1,3 milioni di euro
- Cremonese – 0,9 milioni di euro
- Verona – 0,6 milioni di euro
- Pisa – 0,3 milioni di euro