Dall’Inter al Pisa: quanto incassano i club per le posizioni in Serie A

La Serie A 2025/26 è terminata, ufficializzando così gli ultimi verdetti della stagione. Dopo l’Inter, campione di Italia, e il Napoli, ad aggiudicarsi la qualificazione alla prossima Champions League sono state Roma e Como, ai danni di Milan e Juventus, con queste due che dovranno accontentarsi dell’Europa League. L’ultimo piazzamento per le coppe, nello specifico la Conference, era già certo per l’Atalanta. Salutano invece la massima serie Pisa, Verona e Cremonese, che ha perso il testa a testa con il Lecce.

Ma oltre ai verdetti in vista della prossima stagione, fra coppe europee e retrocessioni, quanto vale la posizione in classifica in Serie A? Il piazzamento finale in campionato non è importante solamente per il risultato sportivo, ma si intreccia anche con aspetti economici sempre più rilevanti per le società calcistiche. Concludere la stagione con più o meno punti – e di conseguenza in una determinata posizione in classifica – porta a incassare di più o di meno sulla base della distribuzione dei proventi da diritti televisivi.