Veronica Squinzi è la nuova AD del Sassuolo: prenderà il posto di Carnevali

Mapei SpA , società con la quale la famiglia Squinzi controlla il club neroverde, ha deliberato quindi il nuovo organigramma della società, che vede come nuovo amministratore delegato e direttore generale Veronica Squizi , figlia del compianto Giorgio e sorella di Marco , quest’ultimo vicepresidente e consigliere del Sassuolo. Come presidente è stato confermato Carlo Rossi .

Veronica Squinzi è il nuovo amministratore delegato del Sassuolo. Lo ha annunciato il club neroverde, che ha comunicato un aggiornamento del proprio organigramma dopo l’addio di Giovanni Carnevali , diventato questa settimana l’amministratore delegato della Juventus .

Veronica Squinzi, nata nel 1972 e fino alla scorsa stagione era vicepresidente del Sassuolo, ricopre la carica di amministratore delegato e direttore dello sviluppo globale del Gruppo Mapei, leader mondiale nella produzione di prodotti chimici per l’edilizia. Laurea in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano e Master of Business Administration alla Bocconi, è entrata in azienda nel 1997, con ruoli di controllo di gestione e pianificazione strategica. Condivide la proprietà della Mapei con il fratello e la cugina, Simona Giorgetta (che detiene la maggioranza delle quote).

Terza generazione di imprenditori, dal 2019 guida l’azienda insieme al fratello Marco, coordinando anche l’area amministrazione, finanza e controllo. È inoltre reggente con funzioni di censore della Banca d’Italia, sede di Milano; vicepresidente del Consiglio generale di Assolombarda con delega a Internazionalizzazione ed Europa e fa parte del Consiglio generale di Confindustria. Membro del consiglio direttivo dell’American Chamber of Commerce in Italy, fa parte del consiglio camerale della Joint Italian Arab Chamber (Jiac). Siede nel Consiglio di amministrazione di Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) e delle fondazioni E4 Impact, Museo nazionale scienza e tecnologia, Sodalitas e Pesenti. Membro della Trilateral Commission e dell’advisory board della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano.