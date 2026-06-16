Dai rapporti con Serie A e UEFA al mercato: i nuovi poteri di Calvelli al Milan

Come emerge dalla documentazione consultata da Calcio e Finanza , con verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2026 sono state attribuite a Massimo Calvelli una serie di deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione, con limiti economici definiti e con alcune materie che restano comunque riservate alla deliberazione collegiale del CdA, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto sociale.

Il documento assegna a Calvelli poteri a firma singola entro il limite di 10 milioni di euro lordi per ciascuna operazione. Il perimetro delle deleghe è ampio e riguarda diversi ambiti della gestione societaria: dalla rappresentanza del club nei rapporti con enti e autorità nazionali e internazionali alla gestione della struttura organizzativa interna, fino al coordinamento operativo della società.

Tra le competenze attribuite figurano anche i rapporti con Lega Serie A, CONI, FIGC, UEFA, EFC (la vecchia ECA), FIFA e con gli altri organismi sportivi nazionali e internazionali, oltre alla possibilità di curare procedure, istanze, ricorsi e documentazione collegata alle attività del club.

Il ruolo del dirigente sul mercato

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il mercato e l’area sportiva. Calvelli potrà infatti gestire i rapporti con gli agenti dei calciatori ed essere il referente formale dei responsabili di ogni linea di business e di ogni operazione calcistica della società, compresi eventuali direttori sportivi, direttori tecnici o capi allenatori.

Le deleghe comprendono inoltre la possibilità di negoziare, stipulare, modificare, risolvere, trasferire o acquisire accordi relativi all’attività sportiva del Milan. Nel documento vengono citati, tra gli altri, gli accordi di acquisizione o cessione, a titolo definitivo o temporaneo, con o senza diritto o obbligo di riscatto, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi quelli del settore giovanile.

Il perimetro si estende anche agli accordi per la definizione dei rapporti relativi alle prestazioni sportive di calciatori, tecnici, talent scout, attività di scouting, settore sanitario, procuratori e agenti sportivi.

Dai contratti allo stadio

Non solo area sportiva. Le deleghe riguardano anche contratti di consulenza, sponsorizzazione, merchandising, licenza di marchi, utilizzo dello stadio, leasing, trasporti, appalti, assicurazioni e accordi con agenzie di marketing. Calvelli potrà inoltre assumere, sospendere e licenziare personale, anche dirigente, fissandone retribuzioni, qualifiche, funzioni e mansioni.

Un passaggio specifico riguarda il tema stadio. Il dirigente potrà curare i rapporti con autorità e amministrazioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, oltre che con altre società o persone giuridiche, per le operazioni e le pratiche relative al progetto di un nuovo stadio di Milan e Inter oppure al rifacimento o alla ristrutturazione di San Siro. Il tutto, precisa il documento, in conformità alle linee guida e alle direttive del presidente e del Consiglio di Amministrazione.