Perché Elkann vende La Stampa e Repubblica ma non la Juventus (e men che meno la Ferrari)

Con la vendita de La Stampa al gruppo Sae di Alberto Leonardis , e se andrà in porto anche la cessione de La Repubblica all’imprenditore greco Theodore Kyriakou (secondo quanto trapela le negoziazioni sono pressoché terminate e quindi presto si dovrà decidere se concludere o meno), Exor , la holding della dinastia Agnelli-Elkann che è anche l’azionista di controllo della Juventus , non solo abbandonerà quasi completamente il business dell’editoria tradizionale ma vedrà uscire dal suo portafoglio due marchi storici e notissimi dell’imprenditoria italiana: per l’appunto il quotidiano romano , seconda testata nazionale per vendite tra i giornali politici, e quello torinese , posseduto dagli Agnelli sin dal 1926 e che rappresentava con la Fiat e la Juventus uno dei legami più potenti della dinastia con il capoluogo piemontese .

Non va nascosto però un altro elemento, almeno per quanto invece concerne la possibile e problematica vendita de La Repubblica. Il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari venne acquistato dagli Agnelli nel 2019 (insieme a tutto il gruppo Gedi) appena qualche anno dopo che gli stessi erano usciti dall’azionariato de Il Corriere della Sera nel 2016. In quell’occasione non furono pochi gli osservatori ad evidenziare una particolarità: sin dai primi anni di quel decennio Sergio Marchionne, allora amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (confluita poi in Stellantis a inizio 2021 dopo la scomparsa del manager italo-canadese nel 2018) aveva avvertito della necessità per il settore automobilistico di andare verso una fase di fusioni e acquisizioni nel tentativo di ridurre i costi di produzione.

Previsione che poi si è avverata, come spesso avveniva con Marchionne e il senso del suo discorso era chiaro: nel segmento mass market (quello delle auto di media cilindrata per intenderci, al di sotto delle berline di lusso) i margini per i costruttori sono troppo risicati, pertanto è necessario comprimere i costi di produzione. Parole, che tradotte dall’aziendalese, significavano il sì alle fusioni tra aziende per utilizzare le stesse catene di montaggio e aumentare le economie di scala ma anche se non soprattutto riduzioni del costo del personale e quindi di posti di lavoro. E in questo quadro essere proprietari del principale quotidiano italiano in campo progressista poteva avere la sua convenienza per chi sapeva di dovere affrontare di lì a poco scelte dolorose.

Purtroppo, anche adesso l’allarme occupazionale è lungi dall’essere terminato nell’automotive. Però se è vero che Elkann è ancora presidente di Stellantis (verrà confermato nel ruolo durante la prossima assemblea) è anche vero che la grande aggregazione è ormai avviata da anni (FCA e Peugeot si fusero nel 2020 con Stellantis che nacque ufficialmente nel 2021) e nello stesso tempo è inoltre vero che la storia di Kyriakou non sembra delineare un imprenditore sostenitore delle tematiche progressiste.