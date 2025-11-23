Juventus, un miliardo dai soci dal 2019 in aumenti di capitale: Exor ha versato 640 milioni

La Juventus ha completato una nuova operazione di aumento di capitale. Venerdì infatti la società bianconera ha annunciato la conclusione positiva del collocamento del nuovo aumento di capitale, avviato nella giornata di giovedì– il 20 novembre 2025 – e riservato a investitori istituzionali. Il club bianconero ha collocato 37.912.181 nuove azioni ordinarie, pari a circa il 9,1% del capitale post-aumento, per un controvalore complessivo di 97,8 milioni di euro.

L’elevata domanda raccolta ha consentito di fissare il prezzo di emissione a 2,58 euro per azione. Il regolamento dell’operazione – consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo – è previsto per il 25 novembre 2025. Con il completamento del collocamento, la Juve procederà quindi all’emissione delle nuove azioni per un valore lordo di 97,8 milioni di euro, di cui 1,5 milioni a valore nominale e 96,3 milioni a sovrapprezzo.

I proventi – si legge in una nota – rafforzeranno la solidità finanziaria della Juventus e saranno destinati all’attuazione del Piano Strategico 2024/2025 – 2026/2027, che punta a:

consolidare la struttura patrimoniale del club;

sostenere lo sviluppo del brand a livello internazionale;

ridurre progressivamente l’indebitamento;

mantenere un elevato livello di competitività sportiva in Italia e in Europa.

Juventus, un miliardo in aumenti di capitale dal 2019

Un nuova operazione di aumento di capitale che si lega alle diverse operazioni simili degli ultimi anni. In particolare, dal 2019 sono stati quattro gli aumenti di capitale:

300 milioni di euro nel 2019;

400 milioni di euro nel 2021;

200 milioni di euro nel 2024;

infine l’ultimo da 98 milioni di euro annunciato nei giorni scorsi.

Il totale arriva quindi a quota 998 milioni di euro nel giro di cinque anni, dopo che il precedente aumento di capitale era stato emesso nel 2011/12 per un totale di 120 milioni di euro, di cui 72 versati da Exor.

Quanto ha speso Exor per gli aumenti di capitale della Juventus

La proprietà in questi anni non ha mai fatto mancare così il proprio supporto da un punto di vista finanziario. Nel dettaglio, infatti, il totale è arrivato a raggiungere quota

Stagione 2019/20 – 191 milioni di euro

Stagione 2021/22 – 255 milioni di euro

Stagione 2023/24 – 128 milioni di euro

Stagione 2025/26 – 64 milioni di euro

TOTALE – 638 milioni di euro

In questa operazione di aumento di capitale, inoltre, è da segnalare anche il primo intervento da parte di Tether, il colosso delle stablecoin diventato secondo azionista del club bianconero che ha confermato di aver sottoscritto l’aumento di capitale pro-quota: si parla così di un investimento pari a circa 11 milioni di euro.