Milan-Como in Australia, l’1 dicembre attesa la decisione dalla federcalcio asiatica

Dopo il via libera già ottenuto dalla Lega Serie A e dalla Uefa, si attende ora il prossimo step per quanto riguarda il via libera alla possibile disputa di Milano-Como a Perth, in Australia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno degli ultimi via libera arriverà il prossimo 1 dicembre, quando anche la Confederazione asiatica (Afc) dovrà pronunciarsi sulla gara che si giocherà l’8 febbraio 2026 alle 12.30 (ora italiana). Si tratta di un passaggio formale ma indispensabile per arrivare all’annuncio ufficiale: sarebbe la prima gara della Serie A a essere ospitata fuori dai confini italiani.

«Lo stato delle cose lo conoscete, siamo in attesa della risposta della confederazione asiatica. La Lega aspetta, non sta agendo», ha spiegato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nell’ultima conferenza stampa il 3 novembre scorso.

«Quanto alla paternità io dico sempre che, quando si prendono delle scelte, sono scelte di tutti: non starei a dire chi ha la primigenitura, è una scelta presa in assemblea. Capiamo i tifosi, che per quelli di Milan e Como sarà non piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match».

«Però è anche vero che, come tifosi del calcio, dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all’estero. Se avverrà, ne parleranno tutti i media mondiali. Non ci siamo dati una deadline. Certo, la partita è l’8 febbraio: se l’ok l’avessimo il 31 gennaio forse potrebbe essere un po’ tardi per organizzare il tutto. La deadline può essere organizzativa, ma anche se arrivasse tardi cercheremmo di fare il possibile per arrivarci», ha concluso.