Ufficiale, Gedi cede La Stampa al gruppo Sae. Gli Agnelli lasciano il quotidiano torinese dopo 100 anni

« L’acquisizione avverrà attraverso un veicolo di nuova costituzione, controllato dal gruppo Sae, nel quale si prevede anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest ». Con questa operazione, la famiglia Agnelli cede il quotidiano torinese dopo una gestione durata un secolo , dal momento in cui la testata fu rilevata addirittura nel 1926.

Ora è ufficiale. Il gruppo Gedi (controllato da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann) e il gruppo Sae hanno firmato il contratto preliminare di cessione a quest’ultimo del quotidiano La Stampa. « La cessione — si legge in una nota congiunta — comprende anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa, la rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale, nonché le attività di staff e di supporto alla redazione ».

«L’esperienza maturata dal gruppo Sae, che opera nei settori dell’informazione e dei servizi di comunicazione a livello nazionale, costituisce una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine. Il progetto mira a garantire continuità nel posizionamento storico della testata, preservandone l’indipendenza editoriale e il profondo legame con il suo territorio», prosegue la nota.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre del 2026. La cessione è subordinata «all’espletamento delle usuali procedure sindacali e burocratiche previste dalla legge».