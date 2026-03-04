Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente entrano anche nel dibattito sul Mondiale 2026. «Non mi interessa davvero se l’Iran partecipa», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Politico. «Penso che l’Iran sia un Paese pesantemente sconfitto. Stanno andando avanti a fatica», ha concluso Trump, che nei mesi scorsi ha ricevuto dalla FIFA il premio per la pace. Le parole del presidente statunitense arrivano mentre la regione è attraversata da una forte escalation dopo i raid militari condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani, che hanno fatto precipitare l’area in un conflitto aperto. Un’escalation che rischia di avere ripercussioni anche sul torneo che nel 2026 sarà ospitato proprio dagli Stati Uniti insieme a Canada e Messico.

Il presidente della federazione iraniana Mehdi Taj ha ammesso che la situazione sarà valutata dalle autorità del Paese e che l’impatto sul torneo sarà inevitabile, senza però parlare ufficialmente di ritiro o boicottaggio. «Non è possibile dirlo con esattezza, ma ci sarà certamente una risposta», ha spiegato Taj durante un dibattito trasmesso dall’emittente IRIB Channel 3. «La situazione sarà studiata dai più alti funzionari sportivi del Paese e verrà presa una decisione su ciò che accadrà». Il numero uno del calcio iraniano ha aggiunto anche che, «a causa di questo attacco e della sua brutalità, è molto lontano dalle nostre aspettative poter guardare al Mondiale con speranza».