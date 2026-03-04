Chi è Alberto Leonardis, il fondatore di Sae e nuovo proprietario de La Stampa

L’affare – come spiegato in una nota congiunta da Gedi e Sae – sarà perfezionato nel primo semestre del 2026. Si tratta di un grande colpo per il gruppo fondato da Alberto Leonardis , che negli anni scorsi, a partire dal 2020, ha già chiuso con Gedi diversi accordi per l’acquisto di testate locali, diventando proprietario dei quotidiani La Provincia Pavese, Il Tirreno, La Nuova Sardegna, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio.

Dopo mesi di indiscrezioni, scioperi dei giornalisti e di attesa, l’annuncio ufficiale è arrivato nella giornata odierna. Il gruppo editoriale Gedi e il gruppo Sae (Sapere Aude Editori) hanno raggiunto un’intesa per il passaggio di proprietà de La Stampa. Un’operazione che ha messo fine alla gestione del quotidiano torinese da parte della famiglia Agnelli dopo addirittura un secolo .

Gli inizi di carriera e un profilo da “deal maker”

Ma chi è Alberto Leonardis? Nato nel 1966, Leonardis è un imprenditore, manager ed editore abruzzese con oltre venticinque anni di esperienza nei settori della comunicazione e dei media. Nel corso della sua carriera ha svolto attività di advisory direzionale per grandi gruppi come Telecom Italia, Microsoft Italia, Oracle Italia, Siemens Medical Solutions e Poste Italiane, occupandosi in particolare di sviluppo strategico e relazioni istituzionali. Leonardis ha iniziato la propria attività professionale nell’ambito della comunicazione della Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli del gruppo Telecom Italia.

Nel tempo l’imprenditore – che vanta una buona rete di rapporti con figure politiche appartenenti al centrodestra e al centrosinistra – si è costruito un profilo da “deal maker”, specializzato nel mettere insieme capitali e investitori attorno a progetti nel campo dell’informazione e della comunicazione. È stato tra gli azionisti del Corriere delle Comunicazioni, primo periodico nazionale dedicato al settore ICT (Information and Communication Technology), e dell’agenzia di stampa Dire, oltre che azionista e presidente con deleghe operative della società editrice del quotidiano abruzzese Il Centro.

L’attività con il gruppo editoriale Sae

Negli ultimi anni la sua attività si è concentrata soprattutto nello sviluppo del gruppo editoriale Sae (Sapere Aude Editori), con l’obiettivo di costruire un polo indipendente di comunicazione integrata radicato nei territori. Il percorso di crescita del gruppo, come detto in precedenza, è iniziato nel 2020 con l’acquisizione sempre da Gedi di alcune testate locali storiche — Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara — a cui si è aggiunta nel 2022 La Nuova Sardegna. Attraverso queste operazioni Leonardis ha messo insieme in pochi anni una catena di quotidiani locali distribuiti in diverse aree del Paese.

Accanto all’editoria tradizionale, il gruppo ha avviato un processo di diversificazione nelle attività di comunicazione e produzione di contenuti. Nel 2024 Sae ha acquisito i marchi Next14 e Different, attivi nel settore della comunicazione pubblicitaria e dei servizi creativi. Nel dettaglio, Next14 era un’agenzia italiana di marketing e comunicazione integrata, specializzata in tecnologie digitali, dati e creatività. Fondata nel 2014, si è distinta per l’uso di data scientist e sviluppatori.

Different era invece un’agenzia fondata, tra gli altri, da Davide Arduini, già presidente di Una, e Andrea Cimenti. L’unione di queste due realtà da parte di Sae ha dato vita al gruppo NextDifferent all’interno della Holding Italiana di Comunicazione controllata in maggioranza dallo stesso gruppo editoriale. L’operazione si è inserita in una strategia che punta a integrare informazione, comunicazione d’impresa, produzione audiovisiva ed eventi.

Una sorta di primo passo verso un nuovo modello di business che punta anche alla creazione di contenuti audiovisivi, con aumento degli utili (da reinvestire appunto anche nel territorio) e fidelizzazione dei lettori-clienti-fruitori tramite abbonamento, in una sorta di schema Netflix tutto italiano, sospeso tra carta stampata e siti web, organizzazione eventi, comunicazione istituzionale e comunicazione aziendale, con piazzamento presso nuovi mercati.

La visione industriale di Leonardis

La visione industriale promossa da Leonardis punta a rafforzare il ruolo dell’informazione locale come strumento di connessione con il territorio, combinando carta stampata, digitale e nuovi format editoriali. In quest’ottica il gruppo ha sviluppato progetti rivolti anche alle nuove generazioni e ai contenuti verticali, con l’obiettivo di ampliare il pubblico e rafforzare la sostenibilità economica delle testate.

Leonardis attualmente vive e lavora a Milano, ma mantiene un forte legame con l’Abruzzo, regione d’origine alla quale continua a guardare anche come possibile destinazione di investimenti e iniziative di sviluppo. La sua attività imprenditoriale è caratterizzata da una forte attenzione alle relazioni e alla costruzione di reti di soci e partner industriali attorno ai progetti del gruppo.