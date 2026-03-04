Tether punta sul sonno e investe in Eight Sleep: la società vale 1,5 miliardi di dollari

Tether crede nell’importanza crescente della tecnologia per la salute come base per la longevità, le performance e la prevenzione delle malattie, e come strumento fondamentale per aiutare le persone a comprendere meglio la propria biologia. Le tecnologie in grado di trasformare i dati sanitari continui in approfondimenti chiari e pratici plasmeranno il futuro della salute e del benessere dei consumatori.

Tether , il colosso delle stablecoin e secondo maggiore azionista della Juventus , ha annunciato oggi un investimento strategico in Eight Sleep , azienda mondiale nel settore della tecnologia del sonno, valutata 1,5 miliardi di dollari , che utilizza intelligenza artificiale avanzata e sensori integrati per fornire approfondimenti e miglioramenti personalizzati del sonno.

L’investimento è progettato per potenziare Eight Sleep e stabilire una collaborazione a lungo termine per costruire tecnologie sanitarie avanzate guidate dall’IA, utilizzando, tra le altre cose, l’architettura QVAC di Tether (una piattaforma di intelligenza artificiale decentralizzata) e sfruttando l’intelligenza edge di QVAC per migliorare i prodotti di Eight Sleep.

Eight Sleep sviluppa sistemi per il sonno alimentati dall’IA che si adattano continuamente alla fisiologia individuale tramite sensori integrati e intelligenza in tempo reale. Grazie alla collaborazione con Tether, Eight Sleep prevede di ampliare le proprie capacità costruendo funzionalità AI su QVAC. Insieme, le due aziende puntano a fornire intelligenza sanitaria adattiva, resiliente e sicura per design, preservando al contempo la flessibilità a lungo termine man mano che le capacità dell’IA evolvono.

«Crediamo che l’IA avanzata e personalizzata sia il percorso perfetto per comprendere e ampliare il potenziale umano», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «Eight Sleep ha il potenziale per definire il futuro della tecnologia sanitaria costruendo intelligenza che apprende, scala ed evolve direttamente con l’umanità, trasformando l’IA avanzata in approfondimenti e miglioramenti pratici e quotidiani sulla biologia umana fondamentale. Aiutando le persone a comprendere meglio il sonno, il recupero e la salute a lungo termine, Eight Sleep sta gettando le basi per un nuovo standard di tecnologia focalizzata sulla longevità, veramente personalizzata, funzionante in qualsiasi condizione, direttamente sul dispositivo, resiliente e allineata al modo in cui le persone vivono. L’era dell’intelligenza sanitaria centrata sull’uomo è iniziata».

«Il sonno era solo l’inizio», ha detto Matteo Franceschetti, co-fondatore e CEO di Eight Sleep. «Abbiamo costruito il sistema di rilevamento della salute più fluido e basato sull’IA al mondo, e questa partnership con Tether ci fornisce l’infrastruttura per portare quell’intelligenza oltre il Pod, in ogni aspetto della salute personale. Le persone dovrebbero prenderne nota. Insieme, stiamo costruendo la più grande azienda di tecnologia sanitaria al mondo».