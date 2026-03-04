Adidas chiude il 2025 in utile per 1,4 miliardi: ma il titolo crolla in Borsa

Nonostante ciò, il titolo alla Borsa di Francoforte ha registrato una pioggia di vendite e accusa una flessione di oltre il 6% , dopo la presentazione dei risultati 2025 e dell’outlook 2026. A deludere il mercato è la previsione sugli utili di quest’anno, che risultano inferiori alle attese, anche alla luce di un impatto più elevato dei dazi negli Stati Uniti .

Adidas ha chiuso il 2025 con ricavi in aumento del 13% toccando i 24,8 miliardi di euro , record per il colosso dell’abbigliamento sportivo tedesco. Il gruppo ha registrato nell’ultimo esercizio una crescita a doppia cifra in tutti i mercati e canali.

Il gruppo di abbigliamento sportivo prevede un utile operativo di circa 2,3 miliardi di euro per il 2026, includendo un impatto negativo di 400 milioni previsto sui tassi di cambio e sui dazi doganali. Prospettive che deludono gli investitori poiché implicano anche un margine operativo inferiore all’obiettivo di medio termine pari al 10% fissato dall’azienda.

Tornando al 2025, Adidas ha registrato un miglioramento di 0,8 punti percentuali del margine lordo, attestandosi al 51,6%. L’utile operativo aumenta del 54% a 2.056 milioni di euro, mentre il margine operativo cresce di 2,6 punti percentuali, raggiungendo l’8,3%. L’utile netto da operazioni continuative è in crescita di quasi il 70% a 1.377 milioni di euro. Il CdA propone un aumento del dividendo del 40% a 2,80 euro per azione; in combinazione con il riacquisto di azioni proprie, i rendimenti totali in contanti raggiungono quest’anno 1,5 miliardi di euro.

«La crescita a doppia cifra in tutti i mercati e in tutti i canali è ovviamente molto soddisfacente, ma ancora più importante è il fatto che si tratti di una crescita di qualità – ha spiegato Bjorn Gulden, CEO di Adidas – I nostri mercati sono stati molto bravi a gestire la vendita dei prodotti giusti nella giusta quantità e siamo riusciti a mantenere elevati i livelli di vendita a prezzo pieno e a tenere sotto controllo gli sconti».

