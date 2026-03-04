Adidas chiude il 2025 in utile per 1,4 miliardi: ma il titolo crolla in Borsa

Adidas ha chiuso il 2025 con ricavi in aumento del 13% toccando i 24,8 miliardi di euro, record per il colosso dell’abbigliamento sportivo tedesco. Il gruppo ha registrato nell’ultimo esercizio una crescita a doppia cifra in tutti i mercati e canali.
Nonostante ciò, il titolo alla Borsa di Francoforte ha registrato una pioggia di vendite e accusa una flessione di oltre il 6%, dopo la presentazione dei risultati 2025 e dell’outlook 2026. A deludere il mercato è la previsione sugli utili di quest’anno, che risultano inferiori alle attese, anche alla luce di un impatto più elevato dei dazi negli Stati Uniti.
Il gruppo di abbigliamento sportivo prevede un utile operativo di circa 2,3 miliardi di euro per il 2026, includendo un impatto negativo di 400 milioni previsto sui tassi di cambio e sui dazi doganali. Prospettive che deludono gli investitori poiché implicano anche un margine operativo inferiore all’obiettivo di medio termine pari al 10% fissato dall’azienda.
Tornando al 2025, Adidas ha registrato un miglioramento di 0,8 punti percentuali del margine lordo, attestandosi al 51,6%. L’utile operativo aumenta del 54% a 2.056 milioni di euro, mentre il margine operativo cresce di 2,6 punti percentuali, raggiungendo l’8,3%. L’utile netto da operazioni continuative è in crescita di quasi il 70% a 1.377 milioni di euro. Il CdA propone un aumento del dividendo del 40% a 2,80 euro per azione; in combinazione con il riacquisto di azioni proprie, i rendimenti totali in contanti raggiungono quest’anno 1,5 miliardi di euro.
«La crescita a doppia cifra in tutti i mercati e in tutti i canali è ovviamente molto soddisfacente, ma ancora più importante è il fatto che si tratti di una crescita di qualità – ha spiegato Bjorn Gulden, CEO di Adidas – I nostri mercati sono stati molto bravi a gestire la vendita dei prodotti giusti nella giusta quantità e siamo riusciti a mantenere elevati i livelli di vendita a prezzo pieno e a tenere sotto controllo gli sconti».
(Image credit: DepositPhotos)