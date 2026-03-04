Pirateria, la Liga spagnola porta il CEO di Cloudflare in Tribunale

Prince è stato convocato come sospettato nell’ambito di un’inchiesta su presunti reati contro la proprietà intellettuale e per ostruzione alla giustizia.  

 

Javier Tebas (Foto: Arnold Jerocki/Getty Images For Sportel)

Un tribunale spagnolo ha convocato l’amministratore delegato di Cloudflare Matthew Prince come indagato nell’ambito di un’inchiesta sulla trasmissione illegale di partite di calcio. Prince, secondo quanto riportato da Expansiòn, è stato convocato come sospettato da un tribunale di Madrid nell’ambito di un’inchiesta su presunti reati contro la proprietà intellettuale e per intralcio alla giustizia.  

Prince e un rappresentante di Cloudflare, anch’esso indicato come sospettato, dovranno comparire in tribunale il 7 aprile. Né Prince né Cloudflare sono stati formalmente incriminati. L’ordinanza fa parte di una più ampia battaglia condotta dalla Liga spagnola e dall’operatore televisivo Movistar+ di Telefónica contro le trasmissioni non autorizzate su internet delle partite della massima serie del calcio spagnolo.  

L’ordinanza arriva dopo che un altro tribunale, a dicembre, aveva autorizzato la Liga e Movistar+ a chiedere ai provider di servizi internet di rivelare gli indirizzi che permettevano agli utenti di guardare illegalmente partite di calcio in diretta. Circa il 38% di questi indirizzi è collegato a Cloudflare, secondo LaLiga e Movistar+. 

Attraverso Movistar+, Telefónica fornisce il calcio ai clienti con un modello pay-per-view. Il calcio è una componente chiave della strategia commerciale dell’operatore.  

