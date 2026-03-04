Pirateria, la Liga spagnola porta il CEO di Cloudflare in Tribunale

Un tribunale spagnolo ha convocato l’amministratore delegato di Cloudflare Matthew Prince come indagato nell’ambito di un’inchiesta sulla trasmissione illegale di partite di calcio. Prince, secondo quanto riportato da Expansiòn, è stato convocato come sospettato da un tribunale di Madrid nell’ambito di un’inchiesta su presunti reati contro la proprietà intellettuale e per intralcio alla giustizia.

Prince e un rappresentante di Cloudflare, anch’esso indicato come sospettato, dovranno comparire in tribunale il 7 aprile. Né Prince né Cloudflare sono stati formalmente incriminati. L’ordinanza fa parte di una più ampia battaglia condotta dalla Liga spagnola e dall’operatore televisivo Movistar+ di Telefónica contro le trasmissioni non autorizzate su internet delle partite della massima serie del calcio spagnolo.