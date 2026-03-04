Il fondo Elliott investe 1 miliardo di dollari in Pinterest

In totale il programma di riacquisto di azioni avrà un costo di 3,5 miliardi ed è stato autorizzato nella giornata di ieri dal Consiglio di Amministrazione di Pinterest, come comunicato da una nota ufficiale della società stessa. Pinterest prevede inoltre di riacquistare fino a 500 milioni di dollari aggiuntivi di azioni utilizzando la liquidità disponibile. Elliott, che aveva già acquisito una partecipazione in Pinterest nel 2022, ha affermato di essere fiducioso nella traiettoria della società.

Il fondo statunitense Elliott , ex proprietario del Milan e di recente uscito definitivamente dall’area di interesse del club rossonero dopo il rimborso del vendor loan da parte di Gerry Cardinale , si è impegnato a investire 1 miliardo di dollari in Pinterest , sostenendo così il programma pluriennale della società di riacquisto di azioni proprie. A riportarlo è Bloomberg.

«L’investimento di Elliott è un forte voto di fiducia nel lavoro che abbiamo svolto per costruire il nostro business e nelle significative opportunità future per Pinterest», ha dichiarato l’amministratore delegato Bill Ready. Il mese scorso, le azioni di Pinterest sono crollate toccando i minimi raggiunti tre anni fa dopo una previsione al ribasso riguardante le vendite trimestrali.

Il tutto dopo che la società ha tagliato centinaia di posti di lavoro a fine gennaio, citando un cambio di priorità per concentrarsi maggiormente sui prodotti legati all’intelligenza artificiale. Pinterest genera quasi tutti i propri ricavi dalla pubblicità e ha rafforzato il proprio ruolo come motore di ricerca visivo. Tuttavia, il business è stato influenzato dalle politiche commerciali dell’amministrazione statunitense sotto la guida del presidente Donald Trump.

Dopo la notizia dell’investimento di Elliott, le azioni di Pinterest sono salite vicino al 9% nel premarket odierno, mentre adesso viaggia sopra il 6% con le azioni che hanno un valore nominale di quasi 18,5 euro. Il terreno da recuperare però è tanto visto che da inizio anno, fino a ieri, il titolo ha registrato un calo del 32%.

Secondo i termini dell’investimento, Elliott acquisterà 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior convertibili di Pinterest, con un prezzo iniziale di conversione di circa 22,72 dollari per azione, pari a un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì. Le obbligazioni scadranno il 1° marzo 2031 e matureranno un interesse annuo dell’1,75%.