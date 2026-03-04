Polemiche sui calci d'angolo: nessun intervento FIFA per cambiare le regole

Le partite di Premier League stanno infatti diventando sempre più caratterizzate da azioni molto fisiche sui corner, in particolare con giocatori che si strattonano con forza, bloccano gli avversari, spingono e affollano l’area davanti al portiere prima che il pallone venga messo in gioco nell’area di rigore. Polemiche ci sono state anche in Serie A , dopo il gol di Troilo nella sfida tra Parma e Milan .

La FIFA non ha in programma di introdurre nuove misure per affrontare il crescente problema delle trattenute e dei corpo a corpo sui calci d’angolo, dopo che i legislatori del gioco — l’ International Football Association Board (IFAB) — hanno affermato che la situazione « non sta peggiorando ».

L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha dichiarato che la Premier League non è più «uno spettacolo piacevole da guardare» a causa di quanto accade sui calci d’angolo, mentre il portiere del Manchester United Senne Lammens, dopo la vittoria per 1-0 della sua squadra contro l’Everton la scorsa settimana — partita in cui i padroni di casa hanno battuto 10 corner — ha raccontato di essere stato costretto a «restare dietro la linea di porta per poi uscire», a causa delle continue trattenute tra giocatori di entrambe le squadre nell’area piccola.

La capolista della Premier League Arsenal ha segnato 16 gol direttamente da calcio d’angolo in questa stagione — un numero che eguaglia il record assoluto del campionato — e la squadra di Mikel Arteta è stata criticata per il suo approccio molto fisico quando attacca sui corner.

Tuttavia, dopo il vertice dell’IFAB tenutosi nel fine settimana a Cardiff, durante il quale sono state confermate nuove misure pensate per ridurre le perdite di tempo su rimesse laterali e rinvii dal fondo, il tema del gioco fisico sui calci d’angolo non è stato considerato abbastanza grave da richiedere interventi.

«Non è stato qualcosa di cui abbiamo parlato in modo specifico», ha dichiarato Ian Maxwell, amministratore delegato della federazione scozzese e membro dell’IFAB. «Che ci sia stato un cambiamento in questo tipo di comportamento durante le partite è possibile — sono cose che succedono nel corso di una stagione — ma non sono sicuro che la situazione stia necessariamente peggiorando».

Poiché il regolamento stabilisce che il pallone non è in gioco finché il calcio piazzato non viene battuto, gli arbitri non possono fischiare fallo finché l’azione non è effettivamente iniziata. Nonostante questa particolarità del regolamento, Maxwell ha sottolineato che gli ufficiali di gara possono comunque intervenire una volta che il pallone è in gioco.

«È ovviamente previsto nel protocollo, perché in caso di trattenute su un calcio d’angolo potrebbe potenzialmente trattarsi di un calcio di rigore», ha spiegato Maxwell. «Quindi, all’interno del protocollo attuale, queste situazioni possono essere valutate».