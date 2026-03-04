Stop alle trasferte, il 19 marzo il ricorso al Consiglio di Stato dei tifosi della Roma

La linea è tracciata, e non cambia. I tifosi della Roma che vivono nella Capitale – e nella sua provincia – non potranno seguire la squadra neppure in Europa. La trasferta degli ottavi di finale contro il Bologna, in programma il 12 marzo 2026 allo stadio Dall’Ara, sarà ancora una volta vietata per una fetta consistente del popolo giallorosso.

Lo stop fa seguito al divieto di trasferta imposto per gli scontri avvenuti in autostrada tra giallorossi e fiorentini. La conferma è arrivata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive: per l’incontro di Bologna resta in vigore il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nella Provincia di Roma, come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026.