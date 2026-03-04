Stellantis, proposta la riconferma per John Elkann alla presidenza

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – proporrà agli azionisti di Stellantis la conferma di John Elkann come amministratore esecutivo, mentre Établissements Peugeot Frères/Peugeot Invest indicherà Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi. «Le tre designazioni sono vincolanti».
È quanto emerge «dalle note esplicative dell’ordine del giorno dell’assemblea generale che si terrà il 14 aprile ad Amsterdam». Il consiglio di amministrazione di Stellantis, «sulla base della raccomandazione del Comitato Esg», ha deciso inoltre di proporre «la nomina di Juergen Esser come ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni».
Juergen Esser «vanta una solida esperienza manageriale e una chiara ambizione di creare valore di riferimento nel settore, facendo leva su modelli di business a forte componente digitale», si legge ancora nel documento.
«Ha conseguito un diploma in Economia Politica presso la Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di deputy ceo e chief financial, Technology & Data officer di Danone». Il consiglio ritiene che la sua nomina «contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l’efficacia operativa del consiglio».