Stellantis, proposta la riconferma per John Elkann alla presidenza

È quanto emerge « dalle note esplicative dell’ordine del giorno dell’assemblea generale che si terrà il 14 aprile ad Amsterdam ». Il consiglio di amministrazione di Stellantis, « sulla base della raccomandazione del Comitato Esg », ha deciso inoltre di proporre « la nomina di Juergen Esser come ulteriore amministratore non esecutivo. Se eletti, tutti i consiglieri proposti avranno un mandato di due anni ».

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – proporrà agli azionisti di Stellantis la conferma di John Elkann come amministratore esecutivo, mentre Établissements Peugeot Frères/Peugeot Invest indicherà Robert Peugeot e Henri de Castries come amministratori non esecutivi. « Le tre designazioni sono vincolanti ».

Juergen Esser «vanta una solida esperienza manageriale e una chiara ambizione di creare valore di riferimento nel settore, facendo leva su modelli di business a forte componente digitale», si legge ancora nel documento.

«Ha conseguito un diploma in Economia Politica presso la Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn, in Germania, e ricopre attualmente il ruolo di deputy ceo e chief financial, Technology & Data officer di Danone». Il consiglio ritiene che la sua nomina «contribuirà a rafforzare ulteriormente le competenze complessive e l’efficacia operativa del consiglio».