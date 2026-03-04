Una cena e molte riflessioni, non soltanto in vista del centenario della Roma — che cadrà nel 2027 — ma soprattutto su come organizzare il ritorno di Francesco Totti all’interno della società. L’incontro tra l’ex capitano giallorosso e Gian Piero Gasperini si è svolto lunedì sera in un ristorante del centro di Roma, grazie alla mediazione dell’amico comune Vincent Candela. Un appuntamento che segna un ulteriore passo verso il rientro di Totti nel club.

Il ritorno sarebbe ormai imminente. I contatti tra Totti e la proprietà – spiega Tuttosport – sono costanti, così come quelli con Claudio Ranieri, che da tempo lavora dietro le quinte per rendere possibile questa operazione. Proprio Ranieri ha avuto un ruolo chiave nel favorire il dialogo e nel preparare il terreno negli ultimi mesi. Era quindi importante che Totti e Gasperini si incontrassero direttamente: non più tardi di due settimane fa, in conferenza stampa, l’allenatore giallorosso aveva spiegato di avere diverse idee sul possibile ruolo dell’ex numero 10. Totti ha voluto ascoltarle di persona e lunedì sera ha potuto valutarle dal vivo.