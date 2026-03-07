La F1 lancia il semaforo blu: cosa è e come funziona. Mossa anti Ferrari?

Ma non solo per i piloti e le nuove monoposto, gli appassionati delle quattro ruote anche in questa stagione avranno la possibilità di apprezzare, o quanto meno assistere, a delle novità introdotte dalla federazione per l’inizio di questa stagione.

La stagione di Formula 1 è pronta a partire con il primo Gran Premio della stagione che si terrà in Australia . Tanta curiosità per le Ferrari che nei test hanno dimostrato di avere un altro passo rispetto alla deludente scorsa annata.

A cosa serve il semaforo blu Formula 1 – Una delle novità della stagione 2026

Tra le novità di questa stagione c’è sicuramente il semaforo blu. No nessuna modifica al colore che dà il via alla gara sempre rosso fino allo spegnimento che farà schiacciare sull’acceleratore i piloti sulle loro monoposto. Ma allora cosa è questo semaforo blu e a cosa serve?

L’ambito di azioni del semaforo blu riguarda le partenze con le monoposto dotate di nuove power unit con potenza elettrica quasi triplicata e senza più MGU-H, che permetteranno scatti fulminei in partenza. Ma queste non sono tutte uguali ed è qui che entra in gioco il semaforo blu. Per provare a introdurre un principio di equilibrio e più sicurezza, senza rischi di partenze lente di alcuni e fulminee di altri, la Federazione ha introdotto un cambiamento nella procedura di avvio della gara: per la prima volta vedremo debuttare un ritardo di cinque secondi nel “pre-start”, una modifica necessaria per permettere ai piloti, specialmente a chi parte nelle retrovie, di preparare adeguatamente le nuove power unit prima dello spegnimento dei semafori.

A cosa serve il semaforo blu Formula 1 – Perché è stato introdotto e le conseguenze

Le diverse potenze delle nuove power unit hanno causato durante i test in Bahrain partenze lente con il rischio concreto che le monoposto entrassero in modalità anti-stallo. La nuova procedura prevede che, una volta che tutte le vetture siano schierate, dopo la bandiera verde in fondo alla griglia si attiverà un pannello blu lampeggiante sul semaforo principale. Solo dopo un’attesa di cinque secondi inizierà la normale sequenza di luci, garantendo così che anche le turbine delle auto in fondo allo schieramento stiano girando alla velocità corretta.

Nelle prove di partenza si sono viste delle ottime partenze da parte delle Ferrari e delle altre monoposto che montano le power unit del Cavallino. La nuova procedura, però, dovrebbe garantire più equilibrio generale allo start e quindi ridurre il teorico vantaggio di configurazione delle rosse. Una sorte di comune denominatore per rendere il tutto più equilibrato anche se conterà sempre il tempismo nell’attivazione: sbagliare il momento giusto significa condannarsi a una pessima partenza.