Real Madrid, ricavi oltre mezzo miliardo e utile di 5 milioni nel primo semestre

Il Real Madrid ha pubblicato i risultati economico finanziari dei primi sei mesi della stagione 2054/26 chiusi al 31 dicembre. Un resoconto, che nonostante riporti numeri inferiori rispetto a un anno fa, rimane positivo per il club di Florentino Perez grazie a un netto taglio dei costi e a ricavi che rimangono stabilmente superiori al mezzo miliardo di euro.

Real Madrid semestrale 2025 – I ricavi dal Bernabeu continuano a crescere

Proprio grazie al nuovo impianto, il Real ha visto i propri ricavi raggiungere da 571,3 milioni di euro della prima semestrale 2025/26, in leggera contrazione rispetto ai589,7 milioni di quella 24/25. Per quanto riguarda l’utile il resoconto dei primi sei mesi della stagione 2025/26 è pari a 5,2 milioni, rispetto ai quasi 30 milioni di 12 mesi fa.

Come si evince dalla semestrale del club spagnolo, a spingere i ricavi oltre allo stadio ci sono anche i ricavi da soci, che combinati hanno portato 152 milioni, in leggera crescita rispetto ai quasi 150 milioni del 24/25. Le amichevoli e le varie partite disputate in stagione hanno garantito ricavi pari a 114 milioni, in rialzo rispetto ai 108 milioni del 24/25. I diritti televisivi rimangono stabili (81,2 contro gli 81,6 dello scorso anno). A scendere sono invece i ricavi commerciali che passano da 250 milioni ai quasi 224 al 31 dicembre 2025.

Real Madrid semestrale 2025 – Spese in netto calo

Dopo aver registrato una netta crescita delle spese nella prima semestrale 2024/25, i costi del club Blanco scendono al 31 dicembre 2025: si passa dai 210,6 milioni dello scorso anno ai 167,4 milioni nei primi sei mesi della stagione 2025/26. Scendono anche gli altri costi di gestione corrente, passati da 207 milioni al 31 dicembre 2024 a 165,5 milioni dopo un anno.