Ferrari, crescono i dividendi: ecco quanto incasserà Exor

La società di Maranello ha comunicato che «il proprio Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, intende proporre agli Azionisti della Società una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 3,615 Euro per azione ordinaria, in aumento del 21% circa rispetto all’anno precedente, per una distribuzione complessiva di circa 640 milioni di Euro. La distribuzione sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 15 aprile 2026».

Exor , la holding della famiglia Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza di Stellantis e che controlla tra le altre anche la Juventus , incasserà 136 milioni di dividendi dalla sua partecipazione in Ferrari .

Nel dettaglio, secondo gli ultimi dati comunicati alla SEC (l’ente di controllo della Borsa statunitense), Exor possiede il 21,3% del capitale di Ferrari, pari a 37.768.613 azioni, con diritti di voto pari al 32,3%.

In particolare, così, Exor dovrebbe incassare circa 136,5 milioni come dividendo legato a Ferrari per il 2025, rispetto ai 113 milioni del 2024. In teoria, quindi, considerando che la cassaforte di famiglia Giovanni Agnelli BV possiede il 55,07% di Exor, gli Agnelli potrebbero intascare circa 75 milioni da Ferrari quest’anno, ma bisognerà valutare in seguito se e quanto di questo dividendo dal gruppo automobilistico sarà poi distribuito da Exor.

Tra gli altri soci, Piero Ferrari (tramite il Trust Piero Ferrari) incasserà circa 68,3 milioni di euro, mentre ci sono anche tre componenti della famiglia Agnelli-Elkann che hanno azioni come John Elkann (presidente di Ferrari), Andrea Agnelli (ex presidente della Juventus) e Alessandro Nasi (ex presidente di Iveco), che in base alle azioni in loro possesso incasseranno dai dividendi rispettivamente 125mila euro, 4mila euro e 1.300 euro.

Ferrari ha chiuso il 2025 con ricavinetti pari a 7,14 miliardi di euro, in aumento del 7% rispetto all’anno precedente. L’utile operativo (Ebit) è pari a 2,1 miliardi, in aumento del 12% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’utileoperativo (ebit) pari al 29,5%, l’utile netto a 1,6 miliardi (+5%) e l’utile diluito per azione a 8,96. L’ebitda è di 2,77 miliardi, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Ebitda pari al 38,8%. Il free cash flow industriale è pari a 1,5 miliardi, in aumento del 50% rispetto all’anno precedente.