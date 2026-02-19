La Juventus anticipa al 23 febbraio l’approvazione della semestrale

La Juventus ha reso «noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione, per l’approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 31 dicembre 2025, è prevista si tenga il 23 febbraio 2026 (anziché il 26 febbraio 2026)». Lo ha annunciato il club bianconero questo pomeriggio attraverso una nota ufficiale.

Nella stagione 2024/25, il primo semestre si chiuse con un utile di 17 milioni di euro. L’esercizio si è chiuso poi al 30 giugno con un rosso in calo a 58,1 milioni di euro (199,2 milioni di euro nel 2023/24) e ricavi in crescita a quasi 530 milioni di euro, spinti dal ritorno in Champions League.