UEFA, colpo alla pirateria: ordinanza per il blocco di siti illegali da 2 miliardi di visite

Il massimo organismo del calcio europeo, come si legge in una nota, ha ha ottenuto in India un’ordinanza del tribunale basata sul diritto d’autore che autorizza il blocco dinamico per proteggere la UEFA Champions League dallo streaming illegale su larga scala, grazie anche alla collaborazione con l’ Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) e in pieno coordinamento con l’ UC3 (la joint venture creata con la EFC per la gestione delle competizioni a livello commerciale e di diritti tv).

La decisione dell’Alta Corte di Delhi riguarda 79 domini collegati a 2 miliardi di visite annuali e conferisce alla UEFA l’autorità di bloccare dinamicamente i siti illegali di nuova comparsa per il resto della stagione. Queste misure, attuate in India attraverso fornitori di servizi Internet e anche attraverso intermediari a livello di dominio con portata globale, dovrebbero interrompere in modo significativo l’accesso ai servizi interessati, anche attraverso meccanismi di sospensione dei domini a livello mondiale.

La UEFA e UC3 continuano a lavorare in stretta collaborazione per rafforzare la protezione delle competizioni calcistiche della UEFA. Entrambe le organizzazioni prendono molto sul serio il problema della pirateria e investono in misure legali, operative e tecnologiche volte a salvaguardare i club, i partner televisivi e l’ecosistema calcistico in generale, contribuendo a garantire che i tifosi di tutto il mondo possano seguire le competizioni UEFA in un ambiente sicuro.

«La pirateria non è un’attività senza vittime poiché alimenta la criminalità organizzata e sottrae entrate essenziali al calcio – ha commentato Guy Laurent Epstein, amministratore delegato di UC3 –. Questi provvedimenti rappresentano un chiaro passo avanti: il blocco dinamico rafforza la protezione della nostra famiglia globale di partner televisivi, preservando il valore che essi offrono ai tifosi, consentendo continui investimenti in tutto l’ecosistema calcistico europeo».