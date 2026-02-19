Gaza, Trump: «La FIFA donerà 75 milioni di dollari per l'attività calcistica»

Al Board of Peace su Gaza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato che a contribuire per i progetti legati al calcio nella Striscia ci sarà anche la FIFA. Il massimo organo del calcio mondiale, presieduto da Gianni Infantino, raccoglierà 75 milioni di dollari.

Durante il suo intervento il presidente Trump ha poi dichiarato come gli stessi Stati Uniti doneranno 10 miliardi di dollari al Board Of Peace. L’ONU, invece, sta raccogliendo ulteriori 2 miliardi da destinare all’assistenza umanitaria a Gaza. «Abbiamo un ottimo rapporto con l’Europa e con la Nato», ha dichiarato Trump che poi ha sottolineato come anche Cina e Russia saranno coinvolte nel Board of Peace su Gaza.