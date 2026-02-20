Champions, si chiudono i playoff: scelta la gara di ritorno in diretta in chiaro

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione durante la prima fase di un incontro in differita su Cielo , una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata. Per i playoff di ritorno, il match in chiaro sarà solamente uno .

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera ( in programma per il playoff di ritorno la sfida tra la Juventus e il Galatasaray ). Diritti che sono stati recentemente rinnovati fino al 2031, con l’aggiunta di una partita in favore di Prime Video.

Nell’attesa che si disputi un nuovo turno del campionato di Serie A, la Champions League guarda già alle sfide di ritorno dei playoff. Questa settimana si chiuderà ufficialmente il primo turno della fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 della competizione, con gli spareggi che vedranno nuovamente in campo anche le italiane Atalanta , Inter e Juventus , chiamate tutte a ribaltare delle brutte sconfitte nelle gare di andata. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto per il girone unico, i 24 club che sono rimasti nella massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il secondo turno dei playoff previsto per le giornate di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2026 .

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions partita in chiaro: la scelta per il playoff di ritorno

Su quale gara è ricaduta dunque la scelta per l’andata dei playoff 2025/26? La partita trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il Real Madrid e il Benfica, per un match che consentirà a una delle due formazioni di volare agli ottavi e trovare una tra Sporting Lisbona e Manchester City. Si tratta di un match che si è già giocato due volte in stagione: la prima nel girone unico, con l’incredibile gol qualificazione di Trubin, la seconda questa settimana, con il brutto episodio di presunto razzismo ai danni di Vinicius, sul quale la UEFA ha aperto un’indagine.

L’incontro Real Madrid-Benfica – in programma mercoledì 25 febbraio, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due squadre che si daranno battaglia fino alla fine per cercare di superare il turno e avanzare nella competizione. Si riparte dall’1-0 in favore dei Blancos.