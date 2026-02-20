FIGC, nuova riunione sulle riforme: al centro la riduzione di promozioni e retrocessioni

A tal proposito, è stata presentata una bozza di riforma da analizzare in un prossimo confronto che prevede la riduzione del numero di promozioni e retrocessioni , a tutti i livelli, con lo scopo di “raffreddare” il sistema e la definitiva eliminazione, a tendere, di ripescaggi e riammissioni , per dare maggiore stabilità.

Si è svolta ieri, presso la sede della FIGC a Roma, la seconda riunione del tavolo delle riforme convocata dal presidente Gabriele Gravina con i rappresentanti di tutte le componenti federali. Nell’occasione, Gravina ha annunciato di aver completato il lavoro di riorganizzazione delle NOIF e ha posto l’accento su alcuni temi specifici che riguardano innanzitutto la sostenibilità economico-finanziaria del sistema.

Per un ulteriore approfondimento, il presidente federale ha presentato anche uno studio sui risparmi fiscali e previdenziali che si potrebbero conseguire con il downgrade dal professionismo al dilettantismo della terza serie. Il focus si è poi spostato sulle riforme che incidono direttamente sul calcio giocato.

Dopo aver consegnato la scorsa volta il progetto di integrazione tra il Settore Tecnico, il Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia, a suo tempo commissionato a PwC, il numero uno di via Allegri ha annunciato di voler dare seguito in tempi rapidi anche all’introduzione della figura del “direttore tecnico” del calcio giovanile italiano, sul modello di quello presente a livello europeo in numerose altre Federazioni.

Gravina è poi tornato sulle criticità che interessano il mondo arbitrale, sottolineando come l’attuale situazione imponga una decisa e complessiva attività riformatrice. Essendo materia di esclusiva competenza del Consiglio Federale, il numero uno della FIGC ha presentato una serie di punti su cui incentrare la discussione nei prossimi giorni: