Champions, ufficiale: scelte le sfide in esclusiva su Amazon per i playoff

L’ultima giornata di UEFA Champions League si è appena conclusa ed è già tempo di pensare ai playoff che vedranno protagoniste ben tre formazioni italiane, Inter, Juventus e Atalanta. E a scendere in campo su Prime Video ce ne saranno due tre: i nerazzurri di Milano e i bianconeri, che prima della gara di andata degli spareggi si affronteranno in campionato per il derby di Italia del girone di ritorno.

Playoff d’andata al gelo per i nerazzurri di Cristian Chivu il cui destino si incrocia con quello dei norvegesi del Bodo Glimt con la gara d’andata in programma che sarà a Bodo mercoledì 18 febbraio (live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Per il playoff di ritorno, invece, a scendere in campo su Prime Video sarà la Juventus di Luciano Spalletti che ospiterà il Galatasaray. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio (live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00).