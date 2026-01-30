Champions, ufficiale: scelte le sfide in esclusiva su Amazon per i playoff

L’ultima giornata di UEFA Champions League si è appena conclusa ed è già tempo di pensare ai playoff che vedranno protagoniste ben tre formazioni italiane, Inter, Juventus e Atalanta. E a scendere in campo su Prime Video ce ne saranno due tre: i nerazzurri di Milano e i bianconeri, che prima della gara di andata degli spareggi si affronteranno in campionato per il derby di Italia del girone di ritorno.
Playoff d’andata al gelo per i nerazzurri di Cristian Chivu il cui destino si incrocia con quello dei norvegesi del Bodo Glimt con la gara d’andata in programma che sarà a Bodo mercoledì 18 febbraio (live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Per il playoff di ritorno, invece, a scendere in campo su Prime Video sarà la Juventus di Luciano Spalletti che ospiterà il Galatasaray. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio (live e in esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00).
Ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti e opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Massimo Oddo, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.
Partite playoff Champions League su Amazon – Come abbonarsi e l’offerta Prime Studenti
Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.
Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.
Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)
Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.
IMPORTANTE: In qualità di Affiliato Amazon, Calcio e Finanza riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Calcio e Finanza riceve una commissione per ogni utente, con diritto di usufruire del periodo gratuito di 30 giorni di Amazon Prime, che da www.calcioefinanza.it si iscrive a Prime attraverso PrimeVideo.com. Registrandoti ad Amazon Prime Video attraverso il precedente link puoi pertanto contribuire a sostenere il progetto editoriale di Calcio e Finanza. Grazie.