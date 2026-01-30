Milan, RedBird rifinanzia il vendor loan: ufficiale l'accordo con Comvest

« Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan », prosegue il comunicato. A seguito del perfezionamento dell’operazione, come raccontato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi , il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer , e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell , lasceranno il Consiglio di Amministrazione del club rossonero. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management. Va comunque ricordato che – da statuto – le due figure dovranno essere sostituite, anche se non è detto che i nuovi membri del board siano manager di Comvest.

Adesso è ufficiale. Come anticipato da Calcio e Finanza , RedBird Capital Partners ha annunciato di avere « completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine ». L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione – originariamente detenuto da veicoli gestiti dal fondo Elliott in occasione dell’acquisizione del Milan da parte di RedBird – sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners .

Le cifre del nuovo finanziamento non sono state rese note, ma secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza il debito di RedBird nei confronti di Elliott era pari a circa 557 milioni di euro, cifra calcolata sulla base degli interessi maturati fino al 31 dicembre 2025 (al 30 giugno 2025, ultimo dato ufficiale disponibile, la cifra ammontava a 523 milioni di euro). Non è al momento noto se il valore del nuovo finanziamento corrisponda all’intero ammontare di 557 milioni dovuto a Elliott oppure se RedBird sia intervenuta con capitale proprio in aggiunta a quanto garantito da Comvest.

Gerry Cardinale, Managing Partner di RedBird, ha dichiarato: «Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il Club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il Club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo. Continueremo a individuare opportunità per creare valore nel tempo, contribuendo a rafforzare il profilo del Milan e della città di Milano nel mondo».

Queste invece le parole di Gordon Singer: «Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il Club nel 2018. Sotto la guida della proprietà Elliott e successivamente di RedBird, le performance finanziarie e sportive del Club sono migliorate in modo significativo e la squadra ha vinto due trofei importanti, incluso lo Scudetto 2021/22. La gestione di un’istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro».