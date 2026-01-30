Milan: chi è Comvest, partner di RedBird per il rifinanziamento del vendor loan

Il finanziamento sottoscritto da Cardinale e Comvest permette al patron del club rossonero di ripagare Elliott del vendor loan che, dopo una iniziale scadenza prevista ad agosto 2025 per un totale di 560 milioni di euro più interessi , è stato allungato nel dicembre 2024 fino a luglio 2028 con un ulteriore investimento da parte di RedBird e un debito ridotto a 489 milioni di euro . Successivamente, per via del meccanismo degli interessi, l’ammontare è cresciuto ancora, dato che secondo documenti ufficiali di ACM BidCo (il veicolo di diritto olandese utilizzato da Cardinale per controllare il Milan) consultati da Calcio e Finanza , al 30 giugno del 2025 la cifra era salita a 523 milioni . Presumibilmente, per la stessa ragione a dicembre 2025 la cifra dovrebbe avere toccato invece i 557 milioni di euro circa .

RedBird Capital Partners, il fondo di Gerry Cardinale proprietario del Milan , ha annunciato ufficialmente l’accordo con Comvest Private Equity per rifinanziare il vendor loan sottoscritto nel 2022 con il fondo Elliott (e aggiornato a dicembre 2024). Una operazione che conferma l’anticipazione di Calcio e Finanza pubblicata nell’ editoriale di sabato 10 gennaio .

Chi è Comvest Milan – A novembre l’acquisizione da parte di Manulife

Ma chi è Comvest e di cosa si occupa? Comvest è una piattaforma di private credit che opera all’interno di Manulife Investment Management, la divisione di asset management di Manulife Financial Corporation, gruppo globale di servizi finanziari con sede a Toronto, in Canada. Il veicolo nasce ufficialmente il 3 novembre 2025, quando Manulife Investment Management ha acquisito il 75% di Comvest Credit Partners, rafforzando così la propria presenza nel mercato del credito privato.

Prima dell’ingresso di Manulife, Comvest Credit Partners rappresentava il braccio di direct lending di Comvest Partners, realtà specializzata in investimenti di private equity e credito nel segmento mid-market, con un track record che affonda le radici nel 2006. L’operazione ha consentito alla piattaforma di unire l’esperienza maturata nel finanziamento delle aziende di medie dimensioni con la scala globale e la capacità distributiva di Manulife Investment Management.

La piattaforma fornisce soluzioni di finanziamento flessibili e su misura, rivolte sia a società supportate da fondi di private equity sia a imprese non sponsorizzate. Il modello operativo si fonda su un’attività di origination articolata, su rigorosi criteri di valutazione del rischio e su una struttura in grado di accompagnare operazioni complesse lungo l’intero ciclo di mercato, con l’obiettivo di generare rendimenti interessanti corretti per il rischio.

Comvest opera su un ampio spettro di settori industriali e punta a instaurare rapporti di lungo periodo con investitori, sponsor finanziari, management e altri stakeholder. La piattaforma dispone di uffici a West Palm Beach (Florida), Chicago (Illinois) e New York, hub strategici per l’attività di investimento e gestione delle operazioni.