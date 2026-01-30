La UEFA ha diramato il calendario ufficiale delle partite, che si giocheranno ancora su due slot orari: 18.45 e 21.00, esattamente come nella prima fase. Un doppio turno che, come accaduto per la prima volta nella scorsa edizione della manifestazione, sarà mantenuto anche agli ottavi di finale, per poi fare spazio al classico orario delle ore 21.00 dai quarti alla finale.

Dopo l’ultimo turno della prima fase della Champions League 2025/26, la UEFA ha sorteggiato i playoff che stabiliranno le otto squadre qualificate agli ottavi di finale. Chi avrà la meglio nel doppio turno che si giocherà a febbraio – e che vedrà impegnate Atalanta , Inter e Juventus – raggiungerà le prime otto classificate del girone unico.

Ma come saranno distribuite le partite in tv? Sulla base del calendario delle sfide – e in attesa della programmazione ufficiale -, è possibile individuare le divisioni degli incontri in programma a febbraio. Ricordiamo che tutte le sfide della competizione sono trasmesse da Sky e NOW, fatta eccezione per la migliore partita del mercoledì, nelle mani di Amazon. Per le sfide in chiaro, Sky trasmette su TV8 in ogni turno la migliore partita tra straniere.

Dove vedere playoff Champions – Le gare di andata

Queste le partite di andata e la probabile divisione in tv:

martedì 17 febbraio, ore 18.45 – Galatasaray-Juventus (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Paris Saint-Germain (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Atalanta (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Real Madrid (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 18.45 – Qarabag-Newcastle (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Club Brugge-Atlético Madrid (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Bodø/Glimt-Inter (Amazon Prime Video)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky e NOW)

Dove vedere playoff Champions – I match di ritorno

Queste le partite di ritorno e la probabile divisione in tv:

martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray (Amazon Prime Video)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica (Sky e NOW)

Per quanto riguarda la partita in chiaro su TV8, se sarà mantenuta la programmazione sul mercoledì è probabile che la scelta per il turno di andata ricada sulla sfida tra Club Brugge e Atletico Madrid. Al contrario, per quanto riguarda le sfide di ritorno, le ipotesi fanno propendere per Paris Saint-Germain-Monaco o Real Madrid-Benfica.