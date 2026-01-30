Michele Uva su EURO 2032: «Impatto da 4 miliardi per le città ospitanti»

«C’è un bellissimo esercizio insieme al team di Sport e Salute per cercare di far diventare l’Olimpico uno degli stadi più belli, affascinanti e moderni. Sarà un punto cardine degli impianti in vista di EURO 2032». Parole di Michele Uva, Responsabile ufficiale presso il Comitato Organizzatore Italiano di UEFA EURO 2032, che ha parlato in vista degli Europei che l’Italia è chiamata a co-organizzare con la Turchia.

«È un diritto del cittadino avere impianti sportivi moderni – ha aggiunto il dirigente della Federcalcio europea –. Uno stadio moderno è un facilitatore di accesso, ti permette di avere prezzi di biglietti diversi in base alle esigenze e applicare strategie differenti. L’Europeo servirà a trainare l’impiantistica italiana, ma pensate anche all’impatto diretto che avrà. In Germania sulle città ospitanti è stato 7,6 miliardi di euro. L’Italia ne ospiterà la metà quindi siamo vicini ai 4 miliardi di impatto».