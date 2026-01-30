Si terrà questa mattina il sorteggio dei playoff della seconda edizione della nuova Champions League. Le otto squadre teste di serie (tra cui Inter, Juventus e Atalanta) saranno accoppiate alle otto non teste di serie per definire la prima parte del percorso che porterà fino alla finalissima del 30 maggio, in programma a Budapest.

I potenziali avversari, come noto, sono predefiniti dagli accoppiamenti delle posizioni finali nella fase campionato. Ad esempio, le squadre che si sono classificate al 9° e al 10° possono affrontare le squadre che si sono classificate al 23° o 24° posto; le squadre che si sono classificate all’11° o al 12° possono essere sorteggiate contro le squadre classificate al 21° o al 22° posto e così via. Gli otto club vittoriosi nel doppio spareggio accedono agli ottavi di finale.

Calendario playoff Champions League – Quando si giocano le partite

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocheranno nell’arco di due settimane:

Andata: 17/18 febbraio 2026

17/18 febbraio 2026 Ritorno: 24/25 febbraio 2026

In linea di massima, ogni club giocherà una volta il martedì e una volta il mercoledì. La UEFA confermerà il calendario, comprese le date delle partite e gli orari, nel pomeriggio del sorteggio. Qualora nel programma delle partite si dovessero verificare sovrapposizioni di stadi o città, queste verranno risolte secondo i principi applicabili stabiliti dal Comitato per le Competizioni per Club.

Calendario playoff Champions League – Il programma completo

Queste le partite di andata:

[IN AGGIORNAMENTO]

Queste le sfide di ritorno:

[IN AGGIORNAMENTO]