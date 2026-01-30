RedBird, le cifre del nuovo finanziamento da Comvest per il Milan

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi di Calcio e Finanza, RedBird Capital Partners ha annunciato di avere «completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine». L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione – originariamente detenuto da veicoli gestiti dal fondo Elliott in occasione dell’acquisizione del Milan da parte di RedBird – sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners.

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la cifra del nuovo finanziamento ammonta a 550 milioni di euro. Si tratta di fatto dell’intero ammontare che RedBird ha dovuto saldare a Elliott per la chiusura del vendor loan, soldi che sono arrivati dal nuovo creditore (Comvest, per l’appunto).