RedBird, le cifre del nuovo finanziamento da Comvest per il Milan

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi di Calcio e Finanza, RedBird Capital Partners ha annunciato di avere «completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine». L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione – originariamente detenuto da veicoli gestiti dal fondo Elliott in occasione dell’acquisizione del Milan da parte di RedBird – sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners.
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la cifra del nuovo finanziamento ammonta a 550 milioni di euro. Si tratta di fatto dell’intero ammontare che RedBird ha dovuto saldare a Elliott per la chiusura del vendor loan, soldi che sono arrivati dal nuovo creditore (Comvest, per l’appunto).
Come spiegato nel comunicato, a seguito del perfezionamento dell’operazione, come raccontato anche da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione del club rossonero. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management.
Va comunque ricordato che – da statuto – le due figure dovranno essere sostituite, coerentemente con l’evoluzione della struttura finanziaria, anche se non è detto che i nuovi membri del board siano manager di Comvest.
Il rifinanziamento del vendor loan si inserisce una strategia già in atto che ha l’obiettivo di creare valore nel tempo, sviluppando la crescita del Milan dentro e fuori dal campo. Si va dalla crescita sportiva, allo sviluppo industriale e crescita dei ricavi, senza dimenticare chiaramente il fondamentale progetto stadio con l’Inter.