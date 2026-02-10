Philips chiude il bilancio in utile, Exor sorride: ecco quanto incassa dai dividendi

In particolare, nel 2025 Philips ha registrato una crescita degli ordini comparabili del 6% sull’intero anno, salita al 7% nel quarto trimestre. I ricavi di gruppo hanno raggiunto i 17,8 miliardi di euro nel 2025 e i 5,1 miliardi di euro nel quarto trimestre, con una crescita delle vendite comparabili pari al 2% sull’anno e al 7% negli ultimi tre mesi.

Exor non incasserà dividendi da Stellantis, ma può sorridere con l’investimento in Philips, di cui la holding degli Agnelli-Elkann è il principale azionista. Il colosso olandese ha infatti annunciato un ritorno all’utile nel 2025, dopo tre anni consecutivi di perdite nette. Philips ha registrato un utile annuale di 897 milioni di euro, superando le previsioni degli analisti di 775 milioni, dopo il rosso di 698 milioni registrato nel bilancio 2024, confermando una distribuzione di dividendi da 0,85 euro per azione.

Il risultato operativo si è attestato a 1.424 milioni di euro nel 2025 e a 540 milioni di euro nel quarto trimestre. Il margine EBITA rettificato è migliorato di 80 punti base, raggiungendo il 12,3% delle vendite nell’intero esercizio, mentre nel quarto trimestre l’incremento è stato di 160 punti base, fino al 15,1%. Il flusso di cassa operativo è stato pari a 1.172 milioni di euro nel 2025 e a 1.391 milioni di euro nel quarto trimestre. Il free cash flow ha raggiunto 512 milioni di euro sull’intero anno e 1.200 milioni di euro nel quarto trimestre. Nel corso del 2025 Philips ha inoltre conseguito risparmi di produttività per 0,8 miliardi di euro, completando con successo il target complessivo di 2,5 miliardi di euro fissato per il periodo 2023-2025.

Exor, i dividendi da Philips: ecco quanto incasserà

Quanto incasserà, dunque, Exor in termini di dividendi? La holding della famiglia Agnelli-Elkann possiede 172.779.520 azioni, pari al 18,7% del capitale: il dividendo confermato a 0,85 euro per azione vale circa 146,8 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno precedente, quando Exor aveva incassato 139 milioni (questo aumento è legato alla crescita della quota di Exor, passata dal 17,5% al 18,7%). Exor ha speso circa 3,5 miliardi per acquistare la sua quota in Philips.

Complessivamente, quindi, Exor in questi tre anni ha incassato come dividendi da Philips: